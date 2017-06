El PSOE afea al PP que "facilite" en otras autonomías una investigación sobre Angrois pero "no" en Galicia

Actualizado 05/06/2017 15:14:51 CET

Puy vuelve a remitir a la Cámara baja para tomar una decisión y critica que el PSdeG no dejase votar por puntos la iniciativa debatida en O Hórreo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha afeado que los populares votasen en Galicia "en contra" de que haya una investigación política en el Congreso de los Diputados sobre el accidente ferroviario del Alvia, mientras que en otras comunidades como Castilla y León se "abstienen", lo que "facilita" que se pueda tramitar la iniciativa.

"Me sorprendió la actitud de los populares en el último pleno; sobre todo porque contrasta con lo que hicieron en Castilla y León, donde se abstuvieron. No se entiende muy bien esta actitud y no ayuda a que se pueda crear la comisión parlamentaria que demandan las víctimas", ha reflexionado Leiceaga, preguntado sobre esta cuestión en una rueda de prensa celebrada este lunes en O Hórreo.

Por su parte, el portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, al igual que hizo este fin de semana en una entrevista con RNE, ha descargado la decisión sobre la comisión de investigación en el Congreso.

"Lo lógico es que se pronuncien los compañeros en el Congreso, ellos tienen la capacidad de saber la necesidad, las condiciones y los medios de los que dispone la Cámara para una investigación de este tipo", ha reflexionado Puy, quien ha insistido en la defensa por parte del PPdeG de una investigación técnica "incontrovertida".

VOTAR POR SEPARADO

En este sentido, ha lamentado que los socialistas no permitieran, en el último pleno, votar por puntos una iniciativa, en la que al margen de la investigación política en el Congreso, se apostaba por una vía técnica, con la que los populares sí están de acuerdo. "Y aquí no se nos dejó votar", ha recriminado.

Al tiempo, Puy ha señalado que, dentro del PSOE, hay voces como el propio portavoz de Infraestructuras en el Congreso, Joaquín Ramos, que se han posicionado de forma "muy similar" a lo que plantea el PP.

Con todo, ha considerado "evidente" que hay "un cambio de postura" en los socialistas. "Aunque no del todo porque en el propio debate del otro día quedó claro que no creen que esta Cámara sea el foro adecuado para la investigación y, en el Congreso, hace nada apoyó no llevar ese debate a pleno porque se había tratado recientemente", ha rememorado.

Dicho esto, a la espera de ver cómo se concrete el "cambio de postura" de los socialistas en el Congreso, tras la victoria de Pedro Sánchez en las primarias, Puy ha incidido en que determinados posicionamientos deberían ser fruto de una "reconsideración" reflexiva y no de "otras cuestiones", sobre todo en asuntos de importancia como el accidente del Alvia.