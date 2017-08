El PSOE de Coristanco comunica a su edil que el partido no apoya la moción de censura

Publicado 12/08/2017 18:18:00 CET

No obstante, el concejal Abraham Gerpe defiende que todavía no tiene ninguna comunicación oficial sobre la decisión

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La agrupación local del PSOE de Coristanco (A Coruña) ha comunicado a su edil en la corporación municipal, Abraham Gerpe, que el partido no respalda un pacto con los concejales del PP para impulsar una moción de censura contra el regidor, Amancio Lavandeira, de Terra Galega (TeGa).

Así lo ha confirmado este sábado a Europa Press el secretario xeral del PSOE de Coristanco, luego de que la ejecutiva provincial del partido diese marcha atrás en la tarde del viernes e instase a "retirar" la moción.

No obstante, el edil Abraham Gerpe ha asegurado que no tiene ninguna comunicación oficial de la decisión del partido más allá del comunicado emitido por la ejecutiva del PSOE de la provincia de A Coruña.

En un primer momento, el secretario provincial de los socialistas coruñeses, Julio Sacristán, expresó que le parecía "una buena opción" el pacto entre el único edil del PSOE en la corporación y los cinco concejales populares para impulsar la moción de censura, justificada por la "inacción" del gobierno local dirigido por Lavandeira, según sus promotores.

Amacio Lavandeira dirige el consistorio de Coristanco con el apoyo de cuatro ediles luego de que abandonasen el gobierno el propio Abraham Gerpe, otra concejala de TeGA y la representante del BNG.

EL CONCEJAL DICE NO SABER NADA

En declaraciones a Europa Press, el edil socialista Abraham Gerpe --que no es militante del partido-- ha afirmado que todavía no ha recibido ninguna comunicación oficial sobre la decisión del partido de no respaldar la moción de censura.

Además, ha incidido en que será la dirección local del PSOE quien tenga que dar explicaciones "por este cambio de opinión", ya que las negociaciones con el PP, dice, se iniciaron desde la dirección de la agrupación de Coristanco.

Así, Gerpe cree que el asunto "se ha sobredimensionado" porque se trata de una cuestión de carácter local y se le ha querido dar un "tinte político" al estar abierto el proceso de primarias para la elección de la nueva dirección del PSdeG.

De este modo, tras defender que el PP ha realizado "un sacrificio" ofreciéndole la Alcaldía a cambio de quitar a Terra Galega el bastón de mando, Gerpe ha asegurado que le "consta" que el regidor ha iniciado "un acercamiento" con la agrupación socialista para tratar de reconducir la situación del ayuntamiento.