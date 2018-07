'Queremos galego' recurrirá la "disparatada" sanción por pintadas

Actualizado 26/12/2013 16:47:02 CET

Callón reprueba la actitud de un Ejecutivo que no quiere "reconocer la lengua" ni que haya "manifestaciones" y lamenta el "retroceso"

'Queremos galego' presentará un recurso contra la propuesta de sanción "disparatada" recibida en diciembre por parte del Gobierno central, que le responsabiliza de pintadas en las calles de Santiago durante la movilización del 17 de mayo, Día das Letras Galegas.

En rueda de prensa, el portavoz de la plataforma, Carlos Callón, se ha preguntado "por qué lo dicen ahora" y no antes, y ha advertido de que "están mintiendo". "La plataforma no se va a callar" y "no se va a amedrentar", ha destacado Callón, y "presentará un recurso".

Asimismo, Callón ha manifestado que se trata "de un retroceso" ya que el Gobierno no quiere "reconocer la lengua" ni que "haya manifestaciones".

Las movilizaciones organizadas por esta plataforma buscan que la Xunta cumpla con la "obligación legal y estatutaria de garantizar los derechos lingüísticos", ha explicado Carlos Callón.

En el acto también han estado el presidente de la asociación cultural 'O Galo', Marco Maceira; en representación de los comités, Carlos García; y por el BNG, Bieito Lobeira.

"COPIA Y PEGA"

'Queremos galego' ha tildado de "copia y pega" la propuesta de sanción que acusa a la plataforma de hacer pintadas en las calles de Santiago.

A modo de argumento, su portavoz ha destacado que "los movimientos feminista y ecologista también han recibido este tipo de sanciones en los últimos tiempos". "Es un copia y pega para todas las asociaciones que el gobierno querría que estuvieran calladas", ha subrayado Carlos Callón.