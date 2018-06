La RAG acoge la "presentación-concierto" del volumen que recoge las composiciones de Manuel Feijóo

Publicado 23/06/2018 13:02:22 CET

Recoge las partituras de las piezas compuestas por el francisco a textos de Rosalía, Cabanillas o Bouza Brey

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La sede de la Real Academia Galega acogerá el próximo jueves 28 de junio la "presentación-concierto" del volumen que recopila las partituras y arreglos que realizó el franciscano Manuel Feijóo sobre textos de autores de las letras gallegas como Rosalía de Castro, Ramón Cabanillas o Fermín Bouza Brey.

'Padre Manuel Feijóo. Música da nosa terra', editado por Armonía Universal, aglutina las composiciones del religioso, natural del municipio ourensano de Cartelle y que compaginó su labor de organista y profesor de música con la de compositor.

Manuel Feijóo fundó coros como los infantiles de Herbón y Ponteareas, pero fue con el Orfeón Terra a Nosa, ya en su etapa en Santiago de Compostela, cuando alcanzó su "máxima efervescencia creadora".

Centrado en la tradición gallega en un momento en el que tanto la lengua como la cultura de Galicia permanecían relegadas, Feijóo realizó giras internacionales con el Orfeón Terra a Nosa, cuyo repertorio aunaba la tradición musical gallega con la literaria.

Según destaca el promotor del volumen Enrique Mourille Feijóo, sobrino del compositor, el libro refleja la "importante conexión que el padre Feijóo tenía con la música popular y la tradición literaria gallega". "En él se siente ante todo un músico gallego", remarca.

PRESENTACIÓN Y CONCIERTO

Esta publicación completa la edición de la obra de Manuel Feijóo, ya que se suma a otros dos títulos, centrados uno en su música polifónica y que incluyen las cinco misas que compuso y, el otro, en su música de navidad.

La tercera entrega de su trabajo recoge las partituras sobre textos de importantes figuras das letras gallegas, como Rosalía --'Nasín cando as prantas nasen', 'Has de cantar', 'Padrón, Padrón' y 'Como chove miuidiño'--; Gonzalo López Abrente --'No lar'--; Ramón Cabanillas --'Galicia! Nai e señora'-- o Fermín Bouza Brey --'Requiem por Cuevillas'--.

Al término de la presentación, que correrá a cargo de Enrique Mourille y el presidente de la RAG, Víctor F. Freixanes; el grupo de música medieval Resonet ofrecerá un concierto en el que interpretarán algunas de las obras recogidas en 'Padre Manuel Feijóo. Música da Nosa Terra'.