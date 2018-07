Rajoy carga contra la "chapuza" de "1.000 partidos" de la oposición frente al Gobierno "serio" de Feijóo

Actualizado 22/09/2012 19:00:06 CET

Advierte de las consecuencias de que partidos "mal avenidos" y "escindidos" gobiernen, y Baltar cree que Ourense "será decisivo"

OURENSE, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP y del Gobierno, Mariano Rajoy, ha cargado contra la oposición gallega al líder del PPdeG y de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que se presenta en las próximas elecciones autonómicas, y a la que ha tildado de "una resta de 1.000 partidos mal avenidos producto de las secesiones de unos y otros".

"Galicia no se merece ese espectáculo, ni esa chapuza, ni un gobierno que no sabemos con quién formarán, con qué programa, con qué ideas... Y lo único que tenemos claro es que no va a ninguna parte", ha recriminado a los diversos partidos que concurren el 21 de octubre.

En un acto de precampaña en Ourense, Mariano Rajoy ha defendido la labor "seria" del presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, al frente de la Xunta --quien no ha estado presente en este acto al realizar en un mitin en A Coruña a la misma hora-- frente a una oposición, de la que ha alertado que si gana puede formar "un gobierno de partidos escindidos unos de otros". "Solo se tendrán que unir después de escindirse, supongo que sin poder ponerse de acuerdo en absolutamente nada, más que para que el PP no gobierne", ha apostillado.

En una intervención basada en la defensa del modelo de gestión de Núñez Feijóo en el Gobierno autonómico durante esta legislatura, Rajoy ha afirmado: "Galicia ha sido la pionera en la lucha contra la crisis y os aseguro que será la pionera en la salida de la crisis con un gobierno del PP".

Por este motivo, ha afirmado que "Galicia necesita cuatro años más de gobierno del Partido Popular". Según sus palabras, "eso es lo sensato", que "es la estabilidad", en contraposición a "la alternativa de quien os dejó en la situación que (el gobierno) está intentando arreglar".

"O seguimos por la senda que se ha marcado durante estos cuatro años o retrocedemos unos cuatro años y tendremos un gobierno formado por varios partidos escindidos unos de otros. Supongo que si escinden es porque no tiene las mejores relaciones posibles", ha advertido Mariano Rajoy en busca del voto para el PPdeG.

Todo ello, en el mismo día en el que el alcalde socialista de Ourense, Francisco Rodríguez, ha declarado en el marco de la Operación Pokémon, que investiga una supuesta red de corrupción por delitos de falsedad documental y tráfico de influencias. Con todo, en su intervención en la ciudad de As Burgas, Mariano Rajoy no ha hecho ninguna alusión a esta cuestión.

FEIJÓO "VOLÓ ALTO"

Al igual que hizo en su intervención en la apertura del curso político en Soutomaior (Pontevedra) hace unas semanas, Mariano Rajoy ha hecho una defensa a ultranza del modelo de gestión Núñez Feijóo al frente de la Xunta, a quien ha definido como "pionero del cambio", pues "empezó a actuar mientras otros todavía no se habían enterado de la que se venía encima".

Por ello, ha valorado que Galicia fue el año pasado "donde mejor se gobernó" al acabar 2011 como la comunidad con menor déficit, tras "entender" el PPdeG que "no se puede vivir por encima de las posibilidades de uno", de lo que derivan "buena parte origen de los males es que gastamos lo que no teníamos.

En esta línea, ha apostado por "apoyar a un gobierno que está a la altura de las circunstancias", que ha dado lugar a Galicia sea "la única comunidad de régimen común que no acudió" al plan de proveedores. Un Ejecutivo autonómico, ha agregado, que "ha dado batalla" por los precios de la leche, el 'tax lease' y los astilleros, de lo cual "se han empezado a ver frutos en los últimos días".

Sobre este extremo, ha mostrado su reconocimiento a que, a pesar de "la herencia" recibida por Feijóo del Gobierno bipartito, "no estuvo en el corto plazo, sino que voló alto y ha sabido trabajar como nadie".

RECONOCIMIENTO A OURENSE

En su discurso, Mariano Rajoy ha agradecido el apoyo que el PP ha tenido en la provincia de Ourense a lo largo de los últimos años, en especial de sus militantes a quienes ha apuntado que "los generales son muy importantes pero sin tropa no se va parte alguna", al tiempo que les ha pedido que "hagan el mismo esfuerzo hecho a lo largo de todos estos años".

Además, ha ensalzado la figura del cabeza de lista, Jesús Vázquez, de quien ha dicho que "es un magnífico" candidato y que ha sido un "gran conselleiro", en un departamento como el de Educación que "es de los más difíciles de gestionar. Asimismo, ha destacado "el esfuerzo y dedicación" del presidente provincial, Manuel Baltar, y su antecesor en el cargo y progenitor, José Luis Baltar.

Al acto han acudido, entre otros, el secretario xeral de los populares gallegos, Alfonso Rueda; el delegado del Gobierno, Samuel Juárez; el portavoz municipal en Ourense, Rosendo Fernández; y el cabeza de lista y conselleiro, Jesús Vázquez; así como el presidente del PP de Ourense y de la Diputación, Manuel Baltar, y su padre, José Luis Baltar, quien le antecedió en el cargo.

OURENSE "VA A SER DECISIVO"

Previamente a la intervención de Rajoy, habló Manuel Baltar, quien ha dado las gracias al presidente del Gobierno porque "en momentos de crisis se está portando con Galicia y con Ourense", de quien ha dicho que es autonomista "por sentimiento y trayectoria".

Así, el presidente del PP ourensano ha sentenciado que "Ourense va a ser decisivo" en los próximos comicios autónomicos". "Aquí está la mayoría absoluta del PP", ha clamado Baltar Blanco.

De hecho, tanto Baltar como el número uno de la provincia del PP, Jesús Vázquez, han centrado buena parte de su intervención en el acto de este sábado en la crítica a la oposición. Al respecto, el presidente de la Diputación provincial ha advertido que Galicia "no necesita inestabilidad política", mientras que el cabeza de lista ha cargado contra "las sopas de siglas de gobierno bajo experimentos de bipartitos, o quizás de pentapartitos".

Por su parte, Jesús Vázquez ha realizado en su toma de la palabra un recorrido por la gestión del Gobierno del PP en la Xunta como "las más de 10.000 nuevas plazas de comedores", la educación bilingüe a "más de 55.000 niños" o la inversión en el nuevo hospital de Ourense.