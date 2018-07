Ratifican libertad para el hombre condenado por abusar sexualmente de una menor haciéndose pasar por brujo

Publicado 24/07/2018 13:24:30 CET

El varón recurre el fallo y el tribunal desestima su ingreso en prisión por el tiempo que estuvo en libertad sin incumplir sus obligaciones

La Audiencia Provincial de A Coruña ha ratificado la libertad del hombre condenado a 11 años y un mes de cárcel por hacerse pasar por brujo y abusar sexualmente de una menor. El tribunal valora el "largo período de tiempo" que el varón ha permanecido en libertad, durante el cual "no" ha habido "incumplimiento alguno" de las obligaciones impuestas.

Según el auto al que ha tenido acceso Europa Press, la fiscalía y la acusación particular solicitaron el pasado 19 de julio el ingreso en prisión del condenado --con sentencia de día 22 de junio-- por la gravedad de los hechos, a lo que han añadido que todavía no efectuó el pago de 25.000 euros de indemnización a la víctima en concepto de daños morales.

No obstante, al no ser firme la sentencia y como va a ser recurrida por el hombre, según ha explicado la acusación, los magistrados consideran "suficiente y adecuado" que comparezca semanalmente, se le retire el pasaporte y no pueda salir del Estado español.

Además de esto, no podrá acercarse a menos de 200 metros de la víctima, de su domicilio o de su centro escolar, igual que no podrá establecer ningún tipo de comunicación con ella.

No obstante, la abogada de la acusación teme que el varón "pueda ir hasta Bélgica o Alemania o cualquier otro sitio de la Unión Europea" que no exige pasaporte. "Tenemos en libertad a un hombre condenado por agredir a una menor de trece años de forma reiterada", ha resumido la letrada.

CONDENA

La Audiencia Provincial de A Coruña condenaba el pasado 22 de junio a 11 años y un mes de cárcel al hombre por hacerse pasar por brujo para abusar "continuadamente" de la hija menor de unos amigos. De igual modo, el tribunal absolvía a la madre de la niña por considerar que no se puede probar que esta "se percatase de las intenciones del acusado".

La Fiscalía pedía 11 años y seis meses de prisión para la madre por ser cómplice de los abusos o, de manera alternativa, una pena de seis meses de cárcel por "tolerancia de la corrupción". Sin embargo, el Tribunal consideró "prueba suficiente" para absolver a la madre el hecho de que "nunca pensó que con sus actos pudiese suceder lo que después se desencadenó".

Además, el testimonio favorable de la menor constituyó la "única prueba disponible" para juzgar los hechos. Como explica la Administración judicial, en casos de delitos contra la libertad sexual "al producirse los hechos delictivos en lugar oculto, se dificulta contar con otra prueba" que no sea el testimonio de la propia víctima. Por lo tanto, y "teniendo en cuenta la edad (de la víctima) cuando sucedieron los hechos", su declaración resultó "creíble", según recoge el fallo.

En la sentencia, el tribunal determinó que el condenado --E.M.C.B.-- es culpable de un delito de abusos sexuales reiterados, por lo que, además de cumplir 11 años de prisión, tendría que pagar una indemnización solidaria a la víctima de 25.000 euros por el daño moral causado.

Por otra parte, también se le impuso la medida de libertad vigilada por 7 años y otros siete de incomunicación por cualquier medio o acercamiento con la víctima a menos de 500 metros de la misma, de su domicilio o centro de estudios. Además, tendría que acudir a cursos formativos de educación sexual y quedaría inhabilitado para desarrollar actividades profesionales relacionadas con el contacto con menores.

En cuanto a la madre, que se enfrentaba a la misma pena que el condenado y a un delito por "tolerancia de la corrupción de su hija menor", finalmente fue absuelta de estos cargos, que también acarreaban la inhabilitación por tres años de la patria potestad sobre su hija y una medida de libertad vigilada que le impediría durante otros tres años la comunicación con la menor y el acercamiento a menos de 500 metros de su domicilio y centro de estudios.

SUCESIÓN DE LOS HECHOS

Los hechos, tal y como recoge la sentencia, se produjeron en febrero de 2013, cuando la acusada --sin antecedentes penales-- entabló amistad con E.M.C.B. --también sin antecedentes--, que le ayudaba en el comercio que había abierto recientemente junto a su marido.

En aquella fecha, con el matrimonio vivía su hija, nacida en 2001 --12 años por aquel entonces, 17 en la actualidad--. Ambos cónyuges vivían en el domicilio del padre del marido, hasta que a mediados de junio de 2013, debido al deterioro de las relaciones, se fueron a vivir con su hermana.

A partir de 2006, la acusada comenzó a recibir 'e-mails' de un correo electrónico creado por E.M.C.B., que se hacía pasar por un vidente que había heredado los poderes de un chamán fallecido. En estos mensajes, el acusado, "consciente del alto grado de manipulabilidad y de la facilidad de sugestión" de la mujer --aficionada a la astrología, la videncia y temas esotéricos-- le hizo creer que "la ayudaría a montar el negocio si le concedía todo lo que le solicitaba, le hacía regalos y le pagaba 500 euros".

Finalmente, trató de enfrentar a la mujer contra la familia de su marido, con el objetivo de convencerla para que llevase más tiempo a su hija menor a la tienda, donde el acusado pasaba horas todos los días. Sobre este punto, la Audiencia Provincial matiza en la sentencia que el motivo por el que la niña pasaba más tiempo en la tienda también se debió a los "problemas en el domicilio familiar, en concreto con el suegro de la acusada".

INICIO DE LOS ABUSOS

Según el escrito, E.M.C.B. se fue ganando la confianza de la menor, "acrecentando su interés por temas de la mitología del continente sudamericano" del que procedía, "haciéndole creer que ella era la reencarnación de una antigua diosa --Oda-- y él el esposo de dicha divinidad".

Así, a través de correos electrónicos que le mandaba y en la propia tienda, el acusado se hacía pasar por la pretendida diosa y le decía a la menor que "se portase bien" con E.M.C.B., con la finalidad, tal y como señala la Audiencia Provincial, de "lograr mantener relaciones sexuales con la niña".

Con todo, el Tribunal asegura que "no puede demostrarse que la madre se percatase de las intenciones del acusado", pese a que "recibió un mensaje para confeccionar un vestido y taparrabos para la hija, desnuda en la parte superior --como los que llevaban las indígenas--, y para mandarle fotografías al acusado", realizadas, "en su mayoría", por la propia menor.

De este modo, el condenado abusó sexualmente durante los meses de abril, mayo y hasta mediados de junio de la menor, a la que amenazaba con que podrían suceder cosas a su familia si no se prestaba.

DESCUBRIMIENTO E INTERPOSICIÓN DE LA DENUNCIA

Finalmente, tal y como ha indicado la Audiencia Provincial, a finales del mes de junio, el padre de la menor se percató de la situación por los comentarios de una vecina, y accedió a la cuenta de correo de su mujer y a la de su hija.

Al descubrir el contenido de los mensajes intercambiados con E.M.C.B., formuló denuncia acompañado de su mujer ante la Guardia Civil. El Tribunal asegura en el escrito que "no consta que esta lo acompañase para aparentar que había sido completamente manejada" por el acusado, "ni para aparentar una posible sospecha de los contactos sexuales de su hija".