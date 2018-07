La renuncia de Feijóo a presidir el PP deja descolocado a buena parte del partido, que teme ir a una guerra

Publicado 18/06/2018 21:23:54 CET

Cospedal desvelará este martes sus planes de futuro mientras que Santamaría sigue guardando silencio

MADRID / SANTIAGO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La decisión del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, de renunciar a presentar su candidatura a la presidencia del Partido Popular ha dejado descolocado a buena parte del partido, que teme que a partir de este momento se pueda abrir una guerra interna y un congreso de confrontación por la sucesión de Mariano Rajoy.

Todas las miradas estaban puestas hasta ahora en Feijóo, al que diferentes dirigentes y 'barones' territoriales definían como el candidato "de consenso" y el "favorito" porque cuenta con experiencia de gestión y tres mayorías absolutas que le avalaban.

Sin embargo, su decisión de no competir por la Presidencia del PP en el congreso extraordinario que se celebrará los días 20 y 21 de julio ha provocado sorpresa en muchos miembros del PP, que en este momento ven que van a un cónclave lleno de incógnitas e incertidumbres, algo inusual en un partido "disciplinado" como el Partido Popular, según fuentes de la formación.

Un sector del PP consideraba que se podía construir una mayoría en torno a Feijoo y, una vez que ha renunciado a dar el paso, se abre un periodo de "mucha incertidumbre" porque legítimamente pueden aparecer candidatos que habrían dudado si el político gallego hubiera anunciado su candidatura.

Por eso, las fuentes consultadas por Europa Press consideran que se abre el peor de los escenarios y que nadie puede evaluar a estas horas en qué puede acabar el congreso. De hecho, algunos cargos consultados no ocultan su preocupación ante la posibilidad de que el PP vaya a un duro cónclave de confrontación.

COSPEDAL PODRÍA ANUNCIA ESTE MARTES QUE DA EL PASO

Ahora el foco está puesto en la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que ha convocado este martes una Junta Directiva regional del PP de Castilla-La Mancha en el que se prevé que desvele su futuro político. Algunos cargos del partido no descartan que la exministra, que lleva diez años como 'número dos' del partido, decida presentar su candidatura a la Presidencia del PP.

El pasado 6 de junio la propia Cospedal dejó abierta esa puerta al no aclarar si competiría o no por la sucesión de Rajoy, si bien enmarcó su decisión en una reflexión general sobre su futuro o no en la vida política. "Yo haré lo que sea mejor para mi partido", dijo en diferentes entrevistas en medios de comunicación.

Este lunes a las 12,00 horas se ha abierto el plazo formal para que aquellos aspirantes a suceder a Rajoy presenten su candidatura acompañada al menos de 100 avales. Por el momento, han anunciado que darán un paso al frente el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado; el exministro de Exteriores José Manuel García-Margallo; el secretario de Relaciones Internacionales del PP, José Ramón Hernández; y el expresidente de NNGG de la Comunidad Valenciana, José Luis Bayo.

¿SE PRESENTARÁ SANTAMARÍA?

En las últimas dos semanas la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría no se ha descartado y ha guardado silencio ante los periodistas cuando le han preguntado con insistencia si presentará su candidatura. Fuentes populares creen que a ella le apetecería dar ese paso pero admiten que puede frenarla sus enemistades en el partido y la posibilidad de que quiera llevar una vida más tranquila.

Eso sí, fuentes de la formación admiten que Santamaría podría tener un apoyo relevante entre las bases y subrayan que el hecho de ser mujer, tener escaño en el Congreso y menos de 50 años, es una buena carta de presentación para conformar una candidatura que opte a liderar el partido.