Representantes del comité del 112 aseguran que la central está "colapsada" y denuncian "acoso" por parte de la Xunta

"Estamos hablando de vidas, de emergencias: no de ninguna nimiedad", subraya la presidenta del comité del 112

Representantes del comité del 112 y otros servicios de emergencias han asegurado este sábado que la central de atención a las emergencias está "colapsada", a pesar de que no hay, han señalado, ningún evento excepcional.

La presidenta del comité del 112, Isabel Moares, ha denunciado este sábado ante la Dirección Xeral de Emerxencias que la Xunta "pasa por encima de todo y de todos": "Nos marca unos servicios mínimos ilegales, del 100 por ciento; se salta un auto de un juez; y criminaliza la actitud de los trabajadores persiguiendo y acosando al personal".

En relación a los trabajadores de este servicio, ha hecho hincapié en que son "grandes profesionales" que "hicieron frente a la ola de fuegos del 2006, al Prestige y al accidente del Alvia", todo ello, ha precisado, con "serenidad y tranquilidad" y "sacando el trabajo adelante".

"Nos vemos superados y frustrados", ha confesado Isabel Moares, quien ha revelado que hay algunos profesionales que salen del trabajo "llorando" porque "no son capaces de sacar el trabajo adelante". Y es que ha asegurado que el programa está "colapsado" y la plataforma informática "no funciona": "Tenemos que hacer llamadas al exterior a través de teléfonos móviles".

"La Xunta no tenía que haber hecho este traslado. No pasaba nada porque se retrasara unas semanas [...]. El programa no funciona, no está finalizado", ha subrayado en relación al traslado al centro de A Estrada, justo antes de explicar que este hecho "trae consecuencias" para los organismos con los que trabaja el 112 --ambulancias, bomberos y 061, entre otros--.

"Estamos hablando de vidas, de emergencias: no de ninguna nimiedad", ha defendido la presidenta del comité del 112, justo antes de condenar el traslado "unilateral" del 112 por parte del Gobierno gallego.

A esta concentración ante la Dirección Xeral de Emerxencias se han unido también otros servicios de emergencias, como representantes de la junta de personal del 061, de la plataforma de Bomberos Públicos de Galicia, de la Mesa Intersindical de Bomberos de Galicia, de la Asociación Galega de Técnicos en Emerxencias Sanitarias (Asgate) y de la Asociación de Técnicos de Emerxencias Sanitarias e Xestores de Emerxencias de Galicia (Tesgalicia).

De hecho, el presidente de la junta de personal del 061, Mario Otero, se ha solidarizado con los trabajadores del 112, ya que ellos serán "el segundo servicio en ser trasladado forzosamente" al centro de A Estrada, lo cual está previsto, ha señalado, para "finales de año".

"SOLUCIÓN PACTADA"

Mario Otero ha hecho un llamamiento a la Xunta para que solucione un "problema" que, a su juicio, ha sido "creado" por el propio Gobierno gallego. Por ello, ha solicitado a la Administración autonómica que se siente a negociar con los trabajadores del 112 para lograr "una solución pactada".

"Las incidencias se están atendiendo todas, pero no en los tiempos que no gustaría", ha confesado el presidente de la junta de personal del 061, quien, no obstante, ha asegurado que "no hay que alarmar a la población".

Por su parte, el portavoz de la Mesa Mesa Intersindical de Bomberos de Galicia, Xavier Villar, ha asegurado que los "problemas" que sufren los trabajadores del 112 repercuten también en el servicio prestado por los bomberos, provocando un "atraso" en el comienzo de las intervenciones, así como obligando a determinadas personas a "contactar directamente" con los bomberos al no tener respuesta del 112 "en tiempo".