Las reservas del grupo sanguíneo A negativo se encuentran bajas en Galicia

Publicado 16/01/2018 9:32:19 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las reservas del grupo sanguíneo A negativo (A-) se encuentran bajas en Galicia, mientras que las de Cero negativo (0+), Cero negativo (0-) y A positivo (A+) permanecen normales, según la información facilitada este martes por la Axencia de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS).

ADOS recuerda que para poder atender las necesidades de los centros sanitarios gallegos son necesarias 500 donaciones de sangre cada día, por lo que subraya la importancia de acudir a donar de todos los grupos sanguíneos.

Con el fin de facilitar la donación, el próximo lunes, 22 de enero, ADOS desplazará unidades móviles a los municipios coruñeses de O Barqueiro --delante del bar Los Relojes--, A Coruña --barrio de Os Mallos--, Carral --al lado del campo de la feria-- y Santiago --Aula de Formación del Centro Comercial Compostela--.

También el próximo lunes habrá unidades móviles en Lugo --lateral de la Plaza Mayor-- y en el ayuntamiento ourensano de A Rúa --delante del Ayuntamiento--.

Además, se enviarán unidades móviles al municipio pontevedrés de Ribadumia --junto al Ayuntamiento--, Salvaterra do Miño --Plaza do Concello-- y Vigo --zona As Travesas en la Plaza de América--.