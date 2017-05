Rueda asegura que "los de Podemos y las mareas se están frotando las manos" con el regreso de Pedro Sánchez

Publicado 28/05/2017 17:33:13 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Pontevedra y vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que "los de Podemos y las mareas de están frotando las manos" con el regreso de Pedro Sánchez a Ferraz, tras ganar el pasado domingo las primarias del PSOE.

"Si yo pensara desde un punto de vista puramente egoísta de partido como PP, pues probablemente estaríamos muy contentos porque la sensación de desunión que transmitió el PSOE, tanto en la campaña de ñas primarias como ahora pidiendo venganza alguno de los derrotados, no hace augurar nada bueno para el Partido Socialista", ha opinado el dirigente popular en una entrevista en Radio Galega.

No obstante, ha remarcado, "España y Galicia necesitan un Partido Socialista fuerte y coherente" y "no un Partido Socialista en manos de las mareas de Podemos". En este sentido, ha instado a los socialistas a decidir si "se quieren echar en brazos de las mareas de Podemos y quedar reducidos a la insignificancia" o "quieren ser ese partido serio que Galicia necesita y quiere llegar a acuerdos importantes [...] con el partido que ganó las elecciones".

En este contexto enmarca la posición que adopte el PSOE en relación a la moción de censura que presentó Podemos contra Mariano Rajoy, que atribuye a la "insustancia que hay detrás de quien está todo el día montando circos". "Podemos vive de la política espectáculo. Toman el Parlamento como un circo y la siguiente función es la moción de censura", ha denunciado.

Sobre las primarias socialistas, Alfonso Rueda interpreta que el "gran derrotado" es el alcalde de Vigo: "La militancia socialista en Vigo no siguió a Abel Caballero. Eso es lo que dice el resultado de las primarias. Si hubiera ganado las elecciones en Vigo y en la provincia de Pontevedra, Abel Caballero y Carmela Silva no hablarían de otra cosa. El hecho de que hayan dicho que no quieren hablar una palabra habla bien a las claras de que se sienten desautorizados".

RECUPERAR AYUNTAMIENTOS COMO VIGO

Como responsable del PP en la provincia de Pontevedra, Rueda marca como reto de cara a las próximas elecciones locales recuperar gobiernos como el de Vigo, y apuesta por mantener un partido "fuerte, unido y organizado" para "demostrar que la confrontación por sistema con las otras administraciones y con todo el mundo que impone Abel Caballero, al final hace que pierda la ciudad".

"Caballero dice que no va a haber Área Metropolitana porque no le da la gana por mucho que digan los tribunales. Es una pena. Es una pérdida de oportunidades", ha lamentado Rueda, quien, no obstante, asegura que la Xunta lo seguirá intentando, aunque lo ve "difícil" si "Caballero no entra en razón".