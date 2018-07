El acalde de Cambados acusa a Medio Rural de "paralizar" la 'Ruta do Viño Rías Baixas'

Actualizado 31/03/2008 15:24:47 CET

Propone que la Diputación releve a la Fundación Comarcal como gestor del proyecto y Medio Rural califica de "extraña" su denuncia

CAMBADOS (PONTEVEDRA), 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cambados, el 'popular' José Manuel Cores Tourís, a acusó hoy a la Consellería de Medio Rural de "haber paralizado durante más de un año" la 'Ruta do Viño Rías Baixas' con "el peligro inminente" de perder esta marca de calidad que es "tan importante para el sector y que tanto costó lograr".

Según crítico, desde marzo de 2007 "no se nombró a ningún personal técnico para sacar adelante este proyecto" y recordó que "en la última reunión del patronato (hace 12 meses) ya se les advirtió de esta situación pero no hicieron nada", por lo que "se corre el riesgo de que cuando llegue a auditoría no se pueda verificar que las empresas cumplen los requisitos de la marca Rutas del Vino de España".

Asimismo, el primer edil de Cambados se refirió a la "imposibilidad" de formalizar nuevas adhesiones y denunció que, aunque desde hace meses varias empresas solicitaron ser incluidas en la ruta, "su adhesión no se hizo efectiva por falta de personal que tramite las solicitudes". De este modo, Tourís puso como "ejemplo del abandono" del proyecto la baja solicitada por el Ayuntamiento de A Illa de Arousa.

FITUR.

Por otra parte, el regidor incidió en que también propuso "una acción promocional" para la feria Fitur que "no se pudo llevar a cabo", pese a que "algunas empresas pidieron ya hace tiempo que se les coloquen las señales de identificación". No obstante, se quejó, "seguimos esperando que la Consellería de Medio Rural haga su aportación, después de que no se pudiese realizar esta promoción".

POSIBLE SOLUCIÓN.

El regidor cambadés considera "imprescindible" poner en marcha medidas urgentes que permitan reactivar la 'Ruta do Viño'. Por este motivo, se convocará una reunión urgente de los socios, para analizar las medidas que se pueden aplicar ante "el riesgo de perder una marca de calidad tan importante para el sector".

Así, una de las propuestas de Cores Tourís, después de hablar con el Consello Regulador y varios asociados, se basa en "cambiar" el ente gestor del proyecto. Concretamente, que pase de ser la Fundación Comarcal quien se encargue de este proyecto a manos de la Diputación de Pontevedra, a través del Patronato de Turismo Rías Baixas, porque incluiría los ayuntamientos, las bodegas y establecimientos asociados de las zonas de O Salnés, O Rosal, O Condado, Soutomaior e incluso Ulla.

MEDIO RURAL

Ante las críticas realizadas por el regidor cambadés, la Consellería do Medio Rural replicó que el departamento que dirige Suárez Canal se promueve la puesta en marcha de las Rutas do Viño de las cinco Denominaciones de Orixe (D.O.) gallegas. Así lo explicó el director de Desenvolvemento Rural, Edelmiro López, en la última Comisión de Agricultura celebrada en el Parlamento gallego.

Precisamente, la consellería aseguró que se trabaja en la financiación y búsqueda de recursos para que estas rutas "sean una realidad", mientras que su funcionamiento posterior lo decidirá el propio ente gestor en cada caso.

En este contexto, Medio Rural cree "muy extraño" que, tras hacer pública esta actuación, el alcalde de Cambados acuse a Medio Rural de "paralizar" durante más de un año la 'Ruta do Viño Rías Baixas', "cuando los hechos demuestran justamente lo contrario".

RUTAS DO VIÑO.

La marca de calidad Rutas del Vino está presente en Jerez, Penedés, Ribera del Duero, La Mancha, Utiel Requena y Rioja, entre otras comarcas vitivinícolas.

Por su parte, la marca Ruta del Vino Rías Baixas cuenta en la actualidad con nueve ayuntamientos adheridos de O Salnés, el Consello Regulador de la D.O. Rías Baixas y 50 socios privados, entre los que se encuentran bodegas, hoteles, restaurantes y empresas de turismo.