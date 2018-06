Saénz de Santamaría, sobre dossieres y "conspiraciones": "A Kennedy no lo maté yo"

Publicado 28/06/2018 18:51:58 CET

Cree que "el modelo a trasladar es el de Galicia", con un PPdeG "que se hace de abajo a arriba"

La candidata a la presidencia del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha rechazado este jueves cualquier relación con supuestos dossieres sobre rivales políticos y ha lanzado un mensaje "a los de las teorías de las conspiraciones": "A Kennedy no lo maté yo".

Así lo ha manifestado, en respuesta a preguntas de los medios, antes de participar en un acto con afiliados y simpatizantes en la sede del PP en Vigo, en el que ha estado acompañada por la exministra Fátima Báñez; por el vicepresidente de la Xunta y presidente de los populares pontevedreses, Alfonso Rueda; y otros cargos del partido en Galicia.

Cuestionada sobre quienes sugieren que maneja información de rivales políticos por su pasada responsabilidad en el CNI, Soraya Sáenz de Santamaría ha afirmado, dirigiéndose al periodista: "¿Es consciente de la gravedad de lo que me pregunta?". "A los de las teorías de las conspiraciones les puedo asegurar que a Kennedy no lo maté yo", ha añadido.

Por otra parte, la candidata a presidir el PP ha insistido en su mensaje de que "hay que tener presente que todos somos compañeros", y ha reiterado que sus "adversarios" son Pedro Sánchez, los independentistas y los populistas. "Yo no voy a hacer nada que signifique darle una baza a Pedro Sánchez", ha proclamado, y ha incidido en que, después de este proceso, en el PP todos deben "trabajar juntos".

"Lo que tengo muy claro es que hay que ser muy generosos antes, durante y después, y hay que integrar. Yo voy a estar a eso, y a tratar a mis compañeros con generosidad absoluta", ha aseverado.

Con respecto a la polémica sobre la representatividad del escaso número de afiliados que se ha inscrito para votar, Saénz de Santamaría ha pedido "respetar" a los que se han inscrito y a los que no, y ha apuntado que "hay partidos cuyos líderes han sido elegidos por 5.900 personas y no ha planteado nadie un problema de legitimidad". "Vamos a hacer este congreso, y de cara al futuro haremos una campaña grande de afiliación, en la que la cuota no sea un obstáculo", ha añadido.

MODELO DE GALICIA

Por otra parte, con respecto al futuro del partido, la candidata ha afirmado que es "muy partidaria" de abrir el PP y de volver a lo que ha sido "la clave del éxito" de su formación, que es precisamente "lo que funciona en Galicia", y "cuando las cosas funcionan bien conviene copiarlas". "El modelo a trasladar es el de Galicia", ha sentenciado.

Según ha destacado el PP de Galicia es un partido "que se hace de abajo a arriba, abriéndose a la opinión de los afiliados" y ha abogado por que los militantes "participen mucho", y "todas las sedes tengan mucho protagonismo". Asimismo, ha prometido reforzar el Consejo Autonómico porque "gente como Feijóo y otros presidentes autonómicos tienen mucho que decir y mucho que aportar".

Soraya Saénz de Santamaría ha agradecido el recibimiento y "buen ambiente" que le han brindado los 'populares' gallegos y el resto de compañeros, así como su "esfuerzo" por recibir a los candidatos y darles la oportunidad de explicar su proyecto.