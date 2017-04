Santiago acogerá el jueves las primeras interpretaciones en gallego de esperpentos de Valle-Inclán

Actualizado 15/04/2017 19:25:05 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Salón Teatro de Santiago acogerá el jueves el estreno de 'Martes de Carnaval', que lleva a escena por primera vez en gallego los esperpentos de Valle-Inclán 'As galas do defunto' y 'A filla do capitán'.

Así pues, el Centro Dramático Galego (CDG) está ultimando los ensayos de esta nueva producción, con Marta Pazos al frente de un elenco de 10 actores que interpretan a los más de 30 personajes y un equipo artístico de 13 profesionales de toda la península.

En concreto, según un comunicado difundido por la Xunta, cuenta con las aportaciones de Rut Balbís, Fernando Ribeiro, Uxía Vaello, José Álvaro Correia, Esther Quintas Salgado, Manuel Cortés, Hugo Torres, Rosa Moledo, Ernesto Arias, Gena Baamonde, José Faro 'Coti', María Villas y José Díaz.

Tras sus primeras funciones en Compostela --del 20 al 23 de abril para el público en general y del 24 al 27, de mañana para escolares--, el espectáculo viajará a Tui (Pontevedra), O Barco de Valdeorras (Ourense), Ourense, A Coruña, Rianxo (A Coruña), Valencia, Pontevedra y Vigo, para regresar al Salón Teatro de Santiago del 28 de junio al 16 de julio.