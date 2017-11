El Sergas insiste en que "las camas no se cierran" y asegura que "no sucedió este año nada imprevisible"

Actualizado 15/11/2017 13:05:36 CET

El BNG reprocha que a la Xunta que "persista en ocultar y negar la realidad" y califica de "relato novelado" las explicaciones

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director xeral de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal, ha insistido este miércoles que "las camas hospitalarias no se cierran" y están el "100% disponibles", al tiempo que ha recalcado que "no sucedió este año nada imprevisible".

Así lo ha recalcado en la Comisión de Sandiade en respuesta a una pregunta de la diputada del BNG Montse Prado, quien ha reiterado las cuestiones planteadas en mayor de 2017 en relación con el cierre de camas en periodo estival en Galicia.

Aboal ha vuelto a repetir la respuesta dada en aquella comisión al asegurar que "las camas no se cierran, están todas al 100% disponibles" y se usan de acuerdo "con la demanda asistencial". "Se mantienen operativos los recursos adaptados a la realidad", ha reiterado.

Además, el director xeral de Asistencia Sanitaria ha destacado que entre enero y octubre de este año se han atendido 3.566.232 consultas en los hospitales del Sergas, lo que supone "112.673 más que el año anterior" en el mismo periodo y ha apuntado un aumento de 28.179 en el periodo estival.

También ha recordado que la media de espera para una operación en Galicia se situaba a 31 de julio en 62,2 días, el "segundo mejor dato desde 2003 que hay registros". Así, ha señalado que se han realizado 1.775 intervenciones más en 2017 que en el mismo periodo de 2016 y ha precisado que en prioridad una la demora es de 15 días.

Sobre el periodo estival ha recordado que se hace una estimación de ocupación con un margen de ocupación real. De este modo, ha defendido la programación de este año porque "no sucedió nada imprevisible". En concreto, ha sentenciado que "tanto en invierno como en verano, los recursos se adaptan a las necesidades".

"No hay hospitales del Sergas con camas cerradas y se utilizan cuando los pacientes las necesitan", ha sostenido, para incidir en que "los recursos se adaptan a las necesidades en cada momento". Además, ha subrayado que la organización "no tienen como finalidad ni objetivos económicos". "No es el objetivo el ahorro", ha aseverado.

Frente a ello, la diputada del BNG ha reprochado al Gobierno gallego que "persista en ocultar y negar la realidad", al tiempo que ha calificado de "relato novelado" las explicaciones de Aboal en comisión parlamentaria. Así, ha lamentado que "descapitalicen la sanidad pública".

En su turno de cierre, Aboal ha insistido en que "3.678.905 personas se acercaron al Sergas" a consultas "y se resolvieron"; y "130.000 personas han solucionado sus problemas a través de una cirugía". "Nuestros números reflejan lo que hacemos a diario por las personas que confían en nosotros", ha concluido.

MEDICAMENTOS

Por otra parte, en repuesta a una pregunta del parlamentario socialista Julio Torrado sobre el problema de desabastecimiento del fármaco Trangorex, el director xeral de Asistencia Sanitaria ha explicado que los servicios sanitarios autonómicos "no tienen competencia sobre los laboratorios".

No obstante, ha aclarado que "el Sergas pone todos los medios para tratar de paliar las faltas eventuales de medicamentos". En este sentido, ha comentado que ha estado tanto en contacto con la Agencia Española del Medicamento como con el laboratorio para tener información puntual sobre este problema puntual.

En esta línea, tras lamentar Torrado que "la industria decide cuándo y cuánto va a suministrar, la Administración se limita a pagar", Aboal ha recalcado que "la regulación es un tema de competencia, que compete a la Agencia Española del Medicamento".

Con todo, ha matizado que en este caso se ha tratado de un "problema de stock", pero no de que los pacientes no pudieron tomar su medicación. "Informamos a diario de los problemas sobre abastecimientos", ha sentenciado.