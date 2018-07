Sestayo pone su cargo a disposición del PSdeG y defiende que el debate plural "enriquece" y "no destruye"

Actualizado 06/12/2011 20:00:30 CET

Apuntan como desencadenante el malestar generado ante las "formas" en las que se ha propuesto a Pablo García como senador de designación autonómica

La diputada en el Parlamento gallego por el PSdeG-PSOE y secretaria de los socialistas de Ferrol Beatriz Sestayo ha asegurado este martes que ha puesto su cargo a disposición del partido, como ya había manifestado en la reunión de la dirección de su Grupo Parlamentario celebrado este lunes.

"Creo que todos los cargos que son del partido tienen que estar a disposición, no es un drama ni nada especial, si no que son de organización, no corresponden a ninguna persona en concreto", ha asegurado Beatriz Sestayo en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, sostiene que "dentro de los órganos del partido con completa lealtad y responsabilidad se debe expresar lo que uno piensa, porque la pluralidad siempre enriquece no destruye si se hace con responsabilidad".

La parlamentaria socialista, sin embargo, ha preferido no concretar los motivos de las discrepancias que provocaron que haya puesto su cargo a disposición del partido en la reunión de la permanente, que tuvo lugar este lunes.

La misma decisión adoptó también en la reunión la viceportavoz del Grupo Socialista en el Parlamento gallego y exconselleira María José Caride, según han confirmado fuentes del partido.

MALESTAR POR LAS "FORMAS"

Fuentes socialistas han asegurado que el desencadenante de esta decisión fue el malestar generado ante las "formas" en las que se ha propuesto a Pablo García, secretario de Organización del PSdeG y hombre próximo a Pachi Vázquez, para ocupar el cargo de senador de designación autonómica.

Las diferencias puestas de manifiesto en la reunión de este lunes han sido calificado de "lógicas" por algunos miembros del partido, ante la proximidad de la celebración del congreso de los socialistas gallegos, que tendrá lugar inmediatamente después del Congreso Federal.

Precisamente, militantes del PSdeG-PSOE han reprochado que el líder de los socialistas gallegos, Pachi Vázquez, comunicase a la prensa antes que a los miembros de su partido su decisión de presentarse a la reelección de secretario general en Galicia, y que el Congreso se haya convocado inmediatamente después de la celebración del Federal, sin dar tiempo suficiente a que otros candidatos busquen los apoyos necesarios para optar a ese cargo.

La derrota electoral del Partido Socialista ha generado un movimiento interno que demanda una renovación y cierta autocrítica, en una postura que choca con la de aquellos que opinan que los resultados electorales son achacables sólo a la situación de crisis económica y no a otros factores.

Estas diferentes líneas se pusieron de manifiesto en la reunión de la permanente de este lunes y la discusión generada acabó provocando que las dos parlamentarias pusiesen su cargo a disposición del partido, en rechazo a que no se debata y dialogue internamente, han comentado fuentes socialistas.