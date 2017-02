Los sindicatos, "frustrados y decepcionados" tras reunirse con el conselleiro de Sanidade

Actualizado 09/02/2017 16:21:38 CET

Lamentan que "han atracado" sus retribuciones y reprochan que no pacte un calendario de negociación para recuperar los acuerdos en suspenso

Los sindicatos CIG, UGT, CC.OO., Satse y CSIF se han mostrado este jueves "frustrados" y "decepcionados" tras mantener una reunión con el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, y otros cargos de su departamento y le han reprochado que no mostrase "ningún interés" ante sus reivindicaciones.

Tras casi dos horas de reunión, los sindicatos han lamentado que la reunión mantenida en la Consellería de Sanidade "no sirvió para nada", por lo que han decidido reunirse las centrales sindicales el próximo miércoles día 15 en Santiago para abordar "las medidas a adoptar".

En declaraciones a Europa Press, la secretaria xeral de CIG-Saúde, María Xosé Abuín, ha lamentado que ni el conselleiro ni los otros cargos presentes en el encuentro "no se comprometieron a nada" y se limitaron a recordar la recuperación retributiva suprimida como el resto de los empleados públicos.

"No hay voluntad política de recuperar los acuerdos sectoriales", ha recriminado Abuín, quien ha precisado que el conselleiro únicamente se ha comprometido "a ver" el tema de la penalización en los tres primeros días de baja que tienen únicamente los trabajadores del Sergas de entre los trabajadores públicos.

"Hasta lo de la IT lo van a estudiar ahora cuando desde mayo de 2012 lo llevamos demandando en la Mesa Sectorial", ha sostenido la responsable de CIG-Saúde.

En esta línea, Javier Martínez de UGT ha manifestado a Europa Press que el conselleiro de Sanidade "es la parálisis total" y ha criticado, como el resto de sindicatos, que les emplace a "ver cómo evoluciona el presupuesto". Así, han lamentado que les diga que "no se puede comprometer a nada" porque los presupuestos están aprobados y hay que esperar.

"LO OBVIO"

En este sentido, el sindicalista de UGT ha afeado que "se cierran en lo obvio" y destacan la creación de plazas en Oferta Pública de Empleo (OPE) "y las que van a crear", que las centrales enmarcan en la resolución judicial relativa a los interinos.

"No pedimos un aumento, sino recuperar", ha insistido Martínez, quien ha sentenciado: "Han atracado nuestras retribuciones". Al respecto, ha recalcado que los trabajadores piden "recuperar aquello" que les "quitaron" y el conselleiro "lo toma como un incremento". "Ahí la gran discrepancia", ha abundado, para rechazar la "interpretación torticera" de las reivindicaciones sindicales.

CALENDARIO

Los sindicatos han insistido en reclamar que Sanidade "establezca un calendario de negociación" para recuperar los acuerdos suspendidos desde hace unos ocho años. "Ni eso. Este conselleiro es incapaz de hacer algo", han lamentado para incidir en la "parálisis total" que supone.

También Carlos Botana de CSIF ha mostrado a Europa Press la "decepción" por el encuentro con el titular de Sanidade. "Se ciñen a que los presupuestos han sido aprobados y de ahí no salen", ha apostillado. "Es una pena, cuando se habló de crisis hicieron recortes y ahora a reponer lo recortado se es muy reacio", ha criticado.

Por su parte, la responsable en Galicia de Satse, Carmen García Rivas, ha rechazado que en Sanidade "no quieren oír hablar de planificar calendarios de negociación". "No muestra ningún tipo de interés y alega que no tiene respaldo económico", ha agregado.

Asimismo, Ángel Cameselle de CC.OO. ha hecho hincapié, en declaraciones a Europa Press, en que "todos" los sindicatos "rechazan la actitud del conselleiro" y ha insistido en que acudieron a una "reunión frustrante".

REUNIÓN

Por ello, los sindicatos han decidido reunirse el próximo miércoles por la mañana en Santiago de Compostela con el fin de "valorar medidas a tomar contra esta negativa de hacer una recuperación de los acuerdos".

Así, las centrales sindicales han avanzado que en el encuentro sindical previsto para el día 15 de febrero analizarán lo ocurrido y tomarán "decisiones sobre esto".