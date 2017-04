Susana Díaz advierte en Vigo que no permitirá que nadie "humille" al PSOE

Actualizado 29/04/2017 14:55:20 CET

Afirma sentir tanto cariño por Galicia que incluso está en esta comunidad el día del alumbrado de la Feria de Sevilla

VIGO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La precandidata a las primarias del PSOE y presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha manifestado este sábado en un acto en Vigo que si es elegida secretaria general no va a "defraudar" a sus compañeros y no va a permitir que nadie "humille" a su partido ni le diga lo que tiene que hacer. "Respeto a los socialistas y a la dignidad de un partido con 140 años de historia", ha exigido Díaz.

"No me van a acomplejar ni la derecha ni la izquierda inútil", ha querido dejar claro Susana Díaz durante un mitin en Vigo, advirtiendo además al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de que no la va a callar "en la defensa de la dignidad de los socialistas, ni ahora ni nunca". "Ya está bien de manchar la imagen de un partido con 140 años de historia", ha indicado Díaz, en referencia al hecho de que el llamado 'tramabus' de Podemos incluyera una imagen del expresidente socialista Felipe González.

Ha señalado que eso no ha sido casualidad ni tampoco el "teatrillo y la farsa" de Iglesias sobre la moción de censura contra Mariano Rajoy, que ha desviado la atención de las explicaciones y las responsabilidades que tenía que estar asumiendo el Gobierno central sobre los casos de corrupción, para "poner el foco en su propio ego" por el "rencor y el odio" que sienten por el PSOE.

"Una hoja de servicios llena de rencor a los socialistas", ha dicho la dirigente andaluza en referencia a Podemos tras insinuar esta formación la posibilidad de plantearle a ella una moción de censura en Andalucía.

"Están dispuestos a juntarse con la derecha en Andalucía porque en el fondo hay rencor y odio al PSOE", ha dicho Díaz, dejando claro que el PSOE no va a ir "codo con codo" con nadie.

Susana Díaz ha intervenido este sábado, con motivo de la campaña de las primarias, en un acto en el Auditorio Mar de Vigo, en su segunda y última jornada en Galicia, en la que ha estado respaldada, entre otros, por el alcalde de la ciudad, Abel Caballero. Ha señalado que siente tanto cariño por esta tierra que incluso está en ella el día en que se produce el alumbrado de la Feria de Sevilla.

Ha señalado que afronta este proceso interno en el PSOE con "ganas e ilusión" porque lo más grande que tiene es el PSOE y es consciente de que España lo necesita y la gente "nos espera".

Ha manifestado que el PSOE tiene que ser un proyecto colectivo capaz de hacerse cargo de nuevo de España porque la gente necesita a este partido. "Es el momento del PSOE y estamos aquí para hacerlo", ha señalado Susana Díaz. Haciendo un símil futbolístico, Susana Díaz ha señalado que la "afición está mejor que el equipo" y por eso hay que coger la plantilla y ponerla en condiciones para ganar.

"Cuando el PSOE se pone en marcha, no hay quien lo pare", ha expresado Susana Díaz, quien ha destacado que este partido le puede dar el honor de ser su primera mujer secretaria en 140 años.

"ROMPER EL TECHO DE CRISTAL"

"Quiero romper ese techo de cristal, como también quiero romper el techo de cristal de ser la primera presidenta del Gobierno", ha indicado la dirigente andaluza, quien ha pedido el apoyo de sus compañeros para volver a ganar en este país, "por España y los españoles, y porque somos el PSOE".

Ha garantizado que no va a defraudar a sus compañeros y se va a comportar siempre como una buena socialista, porque ella solo se va a deber al PSOE, al que no va a dejar que nadie lo humille ni que le diga lo que tiene que hacer.

Susana Díaz ha dicho que ya se acabaron las "lamentaciones" y la "resignación" porque es hora de que el PSOE se levante para volver a levantarnos en todos los rincones de España.

Se ha mostrado convencida de que el proceso interno que está viviendo el PSOE va a salir bien, si bien ha advertido de que hay dos caminos: hablar de nosotros mismos, lo que le da "más morbo" a los medios de comunicación, pero "nos lleva a la derrota electoral", o hablar de los problemas de los ciudadanos, decirles que tenemos un proyecto político para el país y que estamos en condiciones de volver a hacernos cargo de España.

Para Susana Díaz, es necesario ante todo estar unidos y recuperar "la fraternidad" porque nuestros adversarios no están en el PSOE, sino que están fuera. "Tenemos que hablar bien de todos los compañeros, apoyen a quien apoyen, avalen a quien avalen, porque somos todos de un mismo partido", ha señalado.

Asimismo, ha agregado que ella no quiere que voten al PSOE porque los otros lo hayan hecho muy mal, sino porque somos "los mejores y tenemos respuesta" para los ciudadanos. Ha indicado que el PSOE representa la izquierda útil al servicio de España y que a ella le gustan más las leyes y los boletines oficiales, donde están las respuesta a los ciudadanos, "que las pancartas".

Para Susana Díaz, Mariano Rajoy está ya "fuera de plazo" y no tiene nada que aportar a España, de manera que se ha mostrado convencida de que, cuando toquen las elecciones generales, el PSOE va a volver a ganar.