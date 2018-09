Tellado insta a Ferreiro a que cese a los dos ediles o dimita por la compra de pisos a "un amigo suyo y de Colau"

Publicado 14/09/2018 13:49:30 CET

El secretario xeral del Partido Popular de Galicia, Miguel Tellado, ha instado al alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, a cesar a los dos concejales responsables del proceso de compra de dos pisos, para fines sociales, a un "miembro fundador de la Marea" en la ciudad, o bien a dimitir, después de que el Consello Consultivo haya considerada nula la adquisición.

"Era un caso que veíamos plagado de irregularidades", "nos decían que mentíamos, que vivíamos en mundos paralelos, nos insultaron pero el Consello Consultivo habló con claridad y rotundidad", ha asegurado en rueda de prensa Miguel Tellado, para quien "ha quedado claro que Xulio Ferreiro pretendía darle 145.000 euros de todos los coruñeses a un amigo suyo y a un amigo de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de forma dudosamente ilegal".

Miguel Tellado ha cargado así contra el regidor de Marea Atlántica de A Coruña, al que ha censurado por haber llegado al cargo con el discurso de que defendía a la "gente del común", para, después, "culpar a los funcionarios" y "escudarse en los funcionarios", en referencia a la dimisión este lunes de la jefa del servicio de Vivenda e Rehabilitación del Ayuntamiento de A Coruña, tras el dictamen del Consello Consultivo.

Ante lo que califica como un nuevo "episodio" del "escándalo de compra irregular de dos pisos a un miembro fundador de la Marea Atlántica", Tellado ha censurado así una dimisión que atribuye a un intento de "salvarle la cabeza" a los dos ediles vinculados al proceso y al propio alcalde.

En esta línea, el secretario xeral de los populares gallegos sostiene que los hechos en torno a la compra de los pisos, que se iban a destinar a fines sociales, retratan "a la perfección cuál es el talante de Ferreiro y de las Mareas", que "prometían regeneración política" pero "le entregan 145.000 euros" a un "miembro de su propio partido", y que anunciaban medidas contra los desahucios pero "únicamente" "compran seis pisos, en una compra que declara ilegal e inválida el Consello Consultivo".

En esta coyuntura, Tellado acusa a Ferreiro de "no estar a la altura de la ciudad" y de "no respetar a los ciudadanos" y le exige que, "si le queda un mínimo de ética y responsabilidad, pida disculpas y cese a los dos concejales porque si no los cesa, quien tiene que dimitir es él, que es el alcalde".

"O cesan esos dos concejales responsables de la tramitación o el que tiene que marchar es Xulio Ferreiro", ha remarcado, en referencia a los ediles de Rexeneración Urbana, Xiao Varela, y de Contratación, Alberto Lema.

"Les pedimos respeto por las instituciones que quieren representar y por los ciudadanos, eso no sucedió en A Coruña, allí lo que hubo fue tratar de beneficiar a uno de los firmantes del manifiesto fundacional de las Mareas en A Coruña, tal y como manifestó el Consello Consultivo no es legal, no es posible", ha concluido Tellado.