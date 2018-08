Trabajadores de Elnosa rechazan el cierre de la fábrica de Lourizán por "silencio administrativo" de Costas

Publicado 24/07/2018 13:57:20 CET

El alcalde de Pontevedra sugiere a los empleados que "culpen" a la empresa por "incumplir" el compromiso de buscar otra ubicación

PONTEVEDRA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El comité de empresa de Electroquímica del Noroeste S.A. (Elnosa) considera "absolutamente impresentable" el cierre de la fábrica de cloro de Lourizán por "silencio administrativo" ante la falta de comunicación de Costas del Estado al expediente de caducidad de la concesión para prorrogar la cesión de terrenos que ocupa en la Ría de Pontevedra.

En rueda de prensa, el secretario de organización de CC.OO., Xosé Luis García Pedrosa, ha indicado que "no existe ninguna justificación" para que no se dé una "resolución expresa" por parte de Costas al expediente de caducidad de la concesión, rechazando que esta falta de respuesta "presuponga que se tome una decisión de cierre de la empresa". "No lo vamos a permitir bajo ningún concepto", ha añadido.

La concesión termina el domingo 29 de julio y los trabajadores consideran que "la empresa tiene que tener continuidad en su actividad" en la fábrica de Lourizán más allá de esta fecha. "Es una opinión que nos congratula que sea compartida por la Xunta de Galicia", ha asegurado García Pedrosa.

El Comité de empresa y CC.OO. han anunciado que retomarán las movilizaciones si en el plazo de un mes no hay una resolución por parte de Costas.

"ELNOSA NO ESTÁ CERRADA"

El dirigente de Comisiones Obreras ha insistido en que "Elnosa no está cerrada" y ha cargado contra los "enterradores" que "se equivocaron al darla por finiquitada" por su "falta de respeto y sensibilidad hacia los trabajadores".

A principios de mes el grupo portugués CUF, propietario de Elnosa, anunció al comité de empresa que cerrará su fábrica de Pontevedra el próximo 29 de julio "por no disponer de título jurídico" para poder seguir produciendo, ya que podría tener problemas legales. "Nosotros entendemos, a la vista de la posición de la Xunta de Galicia, que eso no va a ser así", ha comentado García Pedrosa.

Por su parte, el presidente del comité de empresa, Avelino García, ha explicado que en los últimos meses, han estado desmantelando la tecnología de mercurio.

Ahora se completa la segunda fase del ERE y se marchan otros 16 trabajadores, por lo que a partir del día 29 ya sólo quedarán en plantilla 28 "que seguirán con su actividad". Se trata de personal administrativo, comercial y operarios "que harán lo que les manden", ha enunciado.

RESPUESTA DE LORES

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ha señalado este martes el "incumplimiento" de los compromisos adquiridos en su momento por la empresa Elnosa con la Xunta de "buscar una alternativa de ubicación para mantener la actividad económica en un polígono industrial estratégico". Así, el regidor local ha recomendado que "los trabajadores" tienen que "echar la culpa a la empresa por no haber hecho los deberes".

El regidor nacionalista ha recordado que "ya se sabía hace muchos años que Elnosa tenía que cerrar" y criticó que "si ha aguantado hasta ahora fue porque la administración hizo la vista gorda" ya que, según dijo, se ha estado produciendo con mercurio "ilegalmente y sin sentido común", y además la clorera carece de avales urbanísticos. "Eso no tiene ni pies ni cabeza", ha esgrimido.

"Aunque quisiéramos que esa empresa siguiese produciendo ahí, es imposible totalmente" ha concluido Lores en referencia a "toda la legislación ambiental, sectorial, urbanística, etcétera".