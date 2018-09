UGT pide a Educación un acuerdo de mantenimiento de empleo en la concertada y una mesa sectorial en la universidad

Publicado 10/09/2018 13:33:06 CET

Insta a la Xunta a "restituir" los "derechos perdidos" por el profesorado gallego desde el inicio de la crisis y los "recortes"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato FeSP-UGT insta a la Consellería de Educación a "restituir los derechos perdidos" por el profesorado gallego desde el inicio de la crisis y a "revertir los recortes", con la "recuperación" de acuerdos perdidos, ratios y horas lectivas, así como de la paga extra, el acuerdo de mantenimiento del empleo en la enseñanza concertada y la creación de una mesa sectorial de negociación en la universidad.

Así, tal y como ha señalado este lunes en rueda de prensa la secretaria de servicios públicos de la organización, Paula Carreiro, según los presupuestos de 2018, la Xunta contaba con una previsión de crecimiento para la educación gallega de un 2%, pero "este incremento sigue siendo totalmente insuficiente para compensar los fuertes recortes de 2008".

Por ello, Carreiro ha lamentado que esta política "restrictiva" del Gobierno gallego "vuelva a dejar entrever la poca importancia que le da a la enseñanza pública", y ha demandado que, "en los presupuestos de 2019, se rectifique y revierta dicha situación".

Además, ha explicado que, como cada inicio de curso escolar, hay que "lamentar" la "supresión de centros educativos", especialmente por el "abandono del medio rural", como es el caso de las escuelas de educación infantil EEI de Apeadeiro, en Cambre (A Coruña), y de la EEI de Solbeira, en Paderne de Allariz (Ourense).

Asimismo, ha recordado que, el curso anterior, las líneas de transporte escolar empezaron a "convivir" con el transporte ordinario, "por ahorrar dinero", lo que ha calificado como una "medida potencialmente peligrosa" que "atenta contra el sentido común" y que UGT "rechaza rotundamente".

CREACIÓN DE UNA MESA TÉCNICA Y UN MAPA DE CENTROS

La Consellería, por su parte, tal y como ha apuntado Carreiro, sigue "sin conceder ningún tipo de reconocimiento a las personas que dirigen las escuelas rurales de menos de tres unidades" --llamadas responsables de centro--.

Al respecto, ha indicado que estos profesionales "tienen que tramitar la misma documentación y burocracia que un centro grande", con la "excepción" de que "ese trabajo ni siquiera le es reconocido en el Concurso Xeral de Traslados", lo que deriva en "un grado elevado de inestabilidad en la enseñanza pública en el medio rural gallego".

Asimismo, la secretaria de servicios públicos de UGT ha señalado que el sindicato, el 29 de junio de 2017, solicitó a la Consellería la creación de una mesa técnica para elaborar un mapa de centros, con el objetivo de "llevar a cabo una planificación negociada de la creación o supresión de centros o unidades de enseñanza", y en la que "tengan cabida representantes de todos los sectores de la Comunidad".

PÉRDIDA DE UNIDADES EN ENSEÑANZA CONCERTADA

Además, tal y como ocurre en la enseñanza pública, según ha destacado Carreiro, en la enseñanza concertada "se está produciendo una pérdida continuada de unidades en centros en crisis" y "un incremento de las mismas en otros".

"En la enseñanza pública el profesor definitivo no pierde su puesto de trabajo, es trasladado --pero redunda en la reducción de profesorado interino--; en el privado, se despide a unos en los centros en crisis y se contrata a otros en centros que incrementan sus unidades", ha explicado.

En concreto, ha apuntado que, hasta el año 2009 la Administración, en base a un acuerdo de mantenimiento de empleo facilitaba el "transvase" de profesores de unos centros a otros, lo que "favoreció la recolocación de más de 600 docentes", por lo que la UGT ha exigido "la restitución" de ese acuerdo.

ACUERDO DE MEJORA DEL EMPLEO PÚBLICO

Por otras parte, la secretaria sindical también ha recordado que el 29 de marzo de 2017 se firmó un acuerdo para la mejora del empleo entre Gobierno y sindicatos, con el fin de "reducir la temporalidad al 90%". En concreto, afecta al conjunto de las administraciones públicas e implica el "desarrollo, concreción y negociación" en las mesas, según ha señalado.

Así, ha destacado que, en la enseñanza de Galicia el acuerdo concreta la "reducción" de la tasa de interinidad al 6%. En este sentido, ha asegurado que su firma contribuyó a "disminuir" el porcentaje de trabajadores de la enseñanza pública --interinos y sustitutos-- en más de un 60%, "dotando a las plantillas gallegas de estabilidad y experiencia".

En esta línea, ha incidido en que debe servir para que los servicios públicos "prioritarios" no "disminuyan sus cuadros de personal", de manera que "se habilite" a las Administraciones con competencias educativas para "anticipar a la posible aprobación de la ley de presupuestos una ley de empleo público específica para personal docente no universitario".

UN 5% DE PLAZAS DESIERTAS

La representante de UGT también ha apuntado que este curso se crearon más de 1.600 plazas nuevas, pero "insuficientes" para "recuperar la pérdida de los más de 3.000 puestos de trabajo que se perdieron en la enseñanza pública en los últimos años".

Por otra parte, ha denunciado la "gran cantidad de plazas desiertas", ya que "un 16% de las convocadas en las oposiciones de este año quedaron sin cubrir". Así, ha indicado que, aún descontando las 262 plazas de promoción interna, 73 de ingreso a la función pública no fueron cubiertas, lo que supone un 5%, "y no porque no hubiese aspirantes".

RECUPERACIÓN DEL PODER ADQUISITIVO

Por lo que respecta a los salarios, Carreiro ha explicado que, desde 2010, como consecuencia de la crisis económica y de distintas leyes para atajarla, "se realizaron recortes en los salarios de los docentes superiores al 12%, sin tener en cuenta la pérdida de poder adquisitivo debido al incremento del IPC, que situaría la pérdida cerca de un 30%".

En este sentido, ha recordado que la UGT demanda desde hace años un "acuerdo de homologación salarial" que se suma al acuerdo firmado con el Estado, que "no restituye todo lo perdido, pero homologa al profesorado gallego con el resto de comunidades, con una subida, de aquí a enero de 2021 de 1.260 euros".

La suma de dos acuerdos en enero de 2019 supondrá el incremento mensual entre 119 y 172 euros, en función de los cuerpos y de la antigüedad; que seguirá incrementando en 2020 y 2021 --con una suba en 2019 entre el 2,25 y el 2,5%; y entre el 2 y el 3%, más el 0,55%, en 2020--.

Por su parte, tal y como ha apuntado Carreiro, al profesorado de la enseñanza concertada, en 2012 "le eliminaron el 4,5% del salario base y se mantuvo ese recorte hasta 2016". Por ello, la UGT asegura que sigue "luchando por la recuperación de todo el dinero perdido y la restitución de los acuerdos suspendidos" en la época de crisis.

ENSEÑANZA UNIVERSITARIA "EN CRISIS"

Finalmente, la secretaria de servicios públicos de la organización sindical ha resaltado que "se inicia un nuevo curso académico con los mismos problemas que el año pasado", en el que "destaca la tasa de reposición y el tope en la masa salarial" que, unido a la "escasa financiación", supone "dejar a las universidades gallegas en un estado de auténtica precariedad".

Así, la tasa de reposición hace que "existan profesores a los que les finaliza el contrato de ayudante doctor", que, por convenio colectivo, "tienen derecho a la estabilización en una figura bien con contrato indefinido --contratado doctor-- o una funcionarial --titular de la universidad", y "que tengan que recurrir a contratos basura, algunos con unas nóminas inferiores al sueldo base, para no perder la vinculación con la universidad".

Además, ha indicado que el "tope" en la masa salarial "es lo que realmente hunde a las universidades en la precariedad laboral" y las coloca "en una situación muy complicada para el crecimiento y la renovación del profesorado y PAS, dejando plantillas excesivamente envejecidas".