Última reunión este miércoles para llegar a un acuerdo sobre sueldos en el sector del transporte

Publicado 02/08/2017 7:29:45 CET

Sindicatos y patronal pactaron una subida salarial en Ourense, pero A Coruña y Pontevedra siguen en el aire

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Sindicatos y patronal del transporte de viajeros por carretera mantendrán este miércoles la que, según las partes, debería ser la última reunión para llegar o no a un acuerdo sobre la renovación de los convenios en el sector.

El encuentro, fijado para las 10,00 horas en Santiago, se producirá después de que representantes de los trabajadores y responsables empresariales pactasen una subida salarial del 2,6% en Ourense, según informaron a Europa Press fuentes sindicales.

Por su parte, la mesa de A Coruña --que también se reunió el lunes-- y la de Pontevedra --que lo hizo este martes-- concluyeron el plazo fijado para llegar a un acuerdo en las negociaciones provinciales sin que lo haya.

Por ello, serán las partes a nivel autonómico las que decidirán sobre estos incrementos en un encuentro fijado para este miércoles, a las 10,00 horas en Santiago.

En Lugo la cita comenzó a las 17,00 horas del martes y las fuentes sindicales consultadas esperaban que aquí también se acordase una subida de las nóminas.

DIFERENCIAS

En lo que respecta a la provincia coruñesa, los empresarios llegaron a ofrecer un incremento de los sueldos del 2,6%, pero no fue aceptado por las centrales, que --en el caso de UGT y CC.OO.-- exigen como mínimo un 2,8%.

En cuanto a la pontevedresa, los sindicatos consideran que "se han aproximado posturas", pero el último ofrecimiento de las compañías se situó en el 3,2%, y la contrapropuesta de las organizaciones sindicales se cifró en un 4,2%.

"O HAY ACUERDO O NO LO HAY"

De este modo, los representantes de los trabajadores y las federaciones empresariales volverán a verse este miércoles en un contexto en el que los sindicatos "no contemplan" un aplazamiento.

"O hay acuerdo o no lo hay, pero por posponer las negociaciones no se va a acodar más; no hay nada que justifique una dilación de tiempo", manifiestan las fuentes consultadas. En este sentido, también valoran que "no hay ningún motivo para no llegar a un acuerdo".

En la última mesa de carácter autonómico, la semana pasada, las dos partes se dotaron de capacidad de resolución llegado el caso --como así ha sucedido-- de que las provincias no cerrasen acuerdos entre este 31 de julio y 1 de agosto.

CONTEXTO

La negociación colectiva en el transporte se produce en un contexto en el que la Xunta avanza en la implantación de la primera fase de reorganización de las líneas de autobús en Galicia.

Este hecho, sumado al bloqueo de los convenios, provocó que a finales de junio y principios de julio el sector viviese varias jornadas de huelga, convocadas por las centrales por los dos motivos.

En el primero de los frentes, la Xunta acordó con los representantes sindicales una cláusula de subrogación del empleo para los nuevos contratos. Ahora, acaba de adjudicarlos y tendrán que ponerse en marcha a partir del 8 de agosto. En el segundo, la resolución del conflicto dependerá de lo que ocurra este miércoles.