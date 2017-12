La valedora defiende su independencia: "Hay más actuaciones contra el partido de gobierno"

Publicado 24/12/2017 14:58:59 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

La valedora do Pobo, Milagros Otero, ha vuelto a defender su independencia frente a los que la acusan de gestionar la institución de una manera cómoda para la Xunta. Así, ha emplazado a los que tienen esa visión de su trabajo a que lean los informes de sus actuaciones para que, según Otero, puedan constatar que el Valedor hace "más actuaciones contra el partido de gobierno" y que "las quejas idénticas se resuelven de igual manera".

Lo ha hecho en una entrevista este domingo en la Cadena Ser en la que Milagros Otero ha indicado que el PP acumula mayor número de expedientes porque los populares tienen más responsabilidades de gobierno en Galicia. "Cualquier valedor tiene que pelear más con el partido que está en el gobierno porque tiene mayor responsabilidad", ha apostillado.

En cuanto a la polémica abierta con el Ayuntamiento de Santiago, Otero se ha mostrado dolida por las "acusaciones" de partidismo que le llegaron desde el gobierno de la capital gallega. "Me dolieron porque me duele la mentira y la injusticia y muchas de las personas que me acusaron eran conscientes de que no era cierto", ha añadido.

"NO SERÉ UNA FIGURA DECORATIVA"

"No seré nunca una figura decorativa", ha indicado Otero en referencia a su implicación durante la ola de incendios de mediados del mes de octubre, que se cobró la vida de tres personas y arrasó 49.000 hectáreas.

"Llamé, ofrecí mi visita y luego contacté con la Consellería do Medio Rural y trasladé las preocupaciones de estas personas", ha remarcado, para luego expresar que, en algunas ocasiones, el resultado de las actuaciones de la institución que dirigen no la dejan satisfecha, como en el caso de los peajes de la AP-9 en verano. "La filosofía del Valedor es no conformarse", ha concluido.

En cuanto al aumento de las quejas presentadas ante el Valedor este año en comparación con 2016, Otero ha comentado que esto es debido a que "la sociedad gallega conoce más" esta institución.