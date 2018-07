La valedora alega que se "abstuvo" en el nombramiento anulado y señala a su adjunto

Actualizado 05/07/2018 16:48:05 CET

El PP anima a recurrir el fallo y Villares desvela que el experto externo del proceso fue "propuesto" por "Pedro Puy" para la junta electoral

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La valedora do Pobo, Milagros Otero, se ha desvinculado del nombramiento de la hermana del portavoz parlamentario del PP, María Puy Fraga, que ha sido anulado por "desvío de poder" por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). "El adjunto firmó el recibí con la resolución de abstención, en la que se menciona la consecuencia legal de ello, es decir, que era él quien debía resolver sobre el asunto", adujo.

Así, ha defendido que ella se "abstuvo", aún no siendo preceptivo en este caso, de participar en el procedimiento --una vez definidos los criterios de la convocatoria y de que se presentasen los candidatos-- y ha señalado que su adjunto, Pablo Cameselle, nombre propuesto por el PSOE para ese puesto, fue el que resolvió el proceso.

No obstante, ha admitido que en la resolución de abstención "no especificó la causa concreta, debido a que consideraba que era de público conocimiento que es discípula académica del padre de una de las personas que concurría". "A la vista de la interpretación de la sentencia se muestra como un error por mi parte, pero cuando me fue pedida la concreción, hice una inmediata y clara especificación", ha argumentado.

Milagros Otero ha comparecido este jueves ante la Comisión de Peticións de la Cámara gallega para explicar el nombramiento, que ella misma, en ejecución de la sentencia del TSXG, revocó el pasado lunes, pese a que cabe recurso todavía.

A lo largo de su intervención inicial, que alcanzó la media hora, Otero ha defendido que todos los criterios de la convocatoria fueron definidos de forma "previa". "Repito, con carácter previo", ha insistido en varias ocasiones en su comparecencia, en la que explicó que una vez definidos los criterios y presentadas las candidaturas, un total de 18, decidió inhibirse en el proceso.

"Quiero enfatizar que entendemos que cumplimos de forma escrupulosa los requisitos de la plaza e, incluso, que posiblemente fuimos escrupulosos de más, lo que posiblemente diese lugar a los malos entendidos tratados, de los que somos enteramente responsables", ha indicado.

ACATA PERO NO COMPARTE

En su intervención, la valedora ha manifestado su "categórico respeto" a la sentencia judicial y la acatará, como ya ha hecho al firmar la anulación de la designación, pero ha discrepado con el fallo y ha reiterado que los técnicos jurídicos de la institución estudian recurrirlo.

Además, Milagros Otero ha defendido que "la otra gran perjudicada" pro esta situación es la funcionaria, que "tuvo que ver anulado su nombramiento" y de quien destacó su valía: "No es una indocumentada". La valedora se abstuvo en el procedimiento una vez que María Puy Fraga, hija de Francisco de Paula Puy Muñoz, se presentó al concurso, toda vez que Otero fue "discípula" del catedrático de Derecho.

"No concurría causa legal de abstención en sentido estricto, puesto que no tenía relación con la candidata, salvo la indirecta mencionada, pero con el afán de máxima garantía, decidí abstenerme", expuso.

Con todo, la valedora ha reconocido que pudo haber "errores" y ha admitido que, a la vista de la sentencia, "es razonable pensar que hubiese sido mejor otra opción" y no elegir a un catedrático de Derecho Laboral como asesor externo. A este respecto, el portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, desveló posteriormente que el experto escogido fue propuesto por el propio Pedro Puy en febrero de 2013 para formar parte de la junta electora de Galicia.

Milagros Otero entregó distintos documentos para acreditar sus afirmaciones y admitió que "no se aportaron" a los tribunales, pero "tampoco el órgano juzgador las reclamó", ante lo que la oposición le recordó que era su deber haberlo hecho para defenderse ante la justicia y no al revés. Es más, alegó que está todo en el Portal da Transparencia de la institución.

CUESTIONAN LA CONTINUIDAD

"Debe presentar su dimisión inmediata". Así comenzó el portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, quien ha argumentado que la institución encargada de "velar" por los ciudadanos acaba de "ser condenada por vulneración de derechos fundamentales" en un procedimiento selectivo.

Además, Villares ha apuntado que la institución fue "condenada" por "la intervención personal" de Milagros Otero. "Casi es peor que si fuese condenada y solo hay una forma de restituir la dignidad de la institución: con su dimisión", ha enfatizado Villares.

En su intervención, Villares desveló Jesús Martínez Girón fue propuesto por el PP para la "junta electoral de Galicia" --como así figura en el registro del Parlamento y publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG), una propuesta que firmó el hermano de la designada en el proceso y portavoz parlamentario popular. "¿Coincidencia?", ha ironizado.

A esta cuestión respondió la diputada del PPdeG Paula Prado, quien también consideró que "casualmente" la sala del TSXG que ha dictado la sentencia sobre el proceso de libre designación es la misma de la que está en "excedencia" el portavoz del "partido ornamental", en referencia a En Marea.

En el debate de la comparecencia, la portavoz del PSOE en él, Patricia Vilán, ha señalado que se cayó la "confianza" que tenía en ella. Además, ha pedido "no recurrir" la sentencia si va a ser "para poner en ridículo" a los letrados públicos y ha advertido de que los documentos que ha traído ahora a la Cámara, para acreditar sus afirmaciones, no lo hizo ante los tribunales.

Patricia Vilán ha advertido de que "faltó la transparencia" y ha señalado que ha puesto en entredicho la "confianza" de los ciudadanos hacia la institución que tiene que "velar" por la igualdad de los derechos y, precisamente, la "transparencia". También ha preguntado por qué cesó a Puy Fraga si no está de acuerdo con la sentencia, toda vez que es recurrible.

"La institución no aguanta ni un minuto más con usted al frente con esta sentencia", ha señalado la diputada del BNG Montse Prado, en el turno de los grupos, en los que acusó a la valedora de "tratar de ocultar" los motivos de su abstención.

Asimismo, la acusó de reproducir prácticas de "enchufismo y caciquismo al servicio de los amigos" del PP, en el que, parafraseando a los populares, "no cabe la corrupción (en el partido) porque están hasta los topes".

¿SOLO LA VALEDORA?

Paula Prado ha destacado que la valedora actuó con rapidez en la revocación del nombramiento, pese a que la sentencia "no es firme" y contaba con 60 días para "hacerlo". Además, la diputada popular concluyó que hubo un "exceso de celo" en el procedimiento y ha defendido que se trata de una "libre designación" y "no un concurso de méritos", al respecto de lo que ha argumentado que así se ha hecho en otras instituciones como "el Ayuntamiento de Santiago".

Además, Paula Prado, que "animó" a recurrir la sentencia, se ha preguntado, dirigiéndose a la parlamentaria socialista, si "solo tendría que cesar la valedora" o "todas lasa personas que intervinieron". "¿Piden un cese o varios ceses?", ha interpelado la viceportavoz del Grupo Popular, en referencia velada a que el adjunto a la valedora, que asumió el la resolución del proceso, fue propuesto por el PSOE para el cargo.