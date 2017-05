Valentín García destaca el legado de Casares para "proyectar el gallego hacia la sociedad" y "no formar grupos cerrados"

Publicado 07/05/2017 10:58:03 CET

El secretario xeral de Política Lingüística considera que el autor estaría "preocupado" por la pérdida de hablantes jóvenes

El secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, ha reivindicado el papel jugado por Carlos Casares para impulsar la lengua gallega más allá del ámbito exclusivamente académico y erudito. Sobre todo, ha destacado especialmente el trabajo del homenajeado este 17 de mayo para conquistar dos premisas alrededor del idioma: sacarlo de los "ámbitos estancos" para "proyectarlo hacia la sociedad" y avanzar hacia el "consenso".

"Tenía un carácter de tender puentes, fue el primero que empezó a explicar a muchos la necesidad de un ambiente de cordialidad alrededor del idioma", ha considerado el mandatario autonómico en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha abordado diversos aspectos de la vida del "poliédrico" autor.

Entre ellos, ha destacado la importancia de Casares en difundir el idioma entre la ciudadanía y "no quedarse en células" o "ámbitos estancos", intentando cambiar la concepción social que se tenía sobre el gallego y además sacarlo de los círculos exclusivamente académicos e intelectuales del galleguismo para aproximarse al gran público.

"En ese sentido", añade García, "es el mensaje más potente que nos llega desde los ámbitos que ha trabajado", dado que el escritor y político "entendía la lengua y la cultura como un todo" que debe trasladarse a la sociedad, en lugar de "formar grupos cerrados".

Paralelamente, el responsable de Política Lingüística ha considerado que Casares defendía la necesidad de generar un ambiente de "cordialidad" y "consenso" sobre la causa del idioma que achaca a la "influencia de Ramón Piñeiro", dado que fue "uno de los discípulos predilectos" del intelectual galleguista.

"Esa forma 'piñeirista' de observar la realidad y emitir una opinión y nunca una sentencia evidencia lo mucho que tenemos que aprender de él, de esa forma de ver las cosas y contarlas", ha insistido.

Y lo lograba "en continuo diálogo con el conjunto de la sociedad", tanto en un ciclo de conferencias como "en una fiesta popular". "Escapa del frentismo, de parecer que para conseguir las cosas necesariamente hay que manifestarse. Casares era de dialogar, de meterse en el medio de la gente".

"PREOCUPADO" POR LOS 'GALEGOFALANTES'

García se ha mostrado convencido de que el homenajeado, que fue "un adelantado" a su tiempo, "estaría impresionado" de la evolución de los nuevos formatos y "los avances de las redes sociales", por la "facilidad" para entrar en contacto con las personas y "la gente joven", un sector que consideraba crucial para el avance del idioma.

"Lo que no quiere decir que no falten por hacer muchísimas cosas", ha puntualizado, dado que Casares, que tuvo un papel relevante en la Ley de Normalización Lingüística, "estaría preocupado" por la reducción de hablantes entre la juventud o que "la lengua no ocupase más espacio en los medios de comunicación".

Ambos son aspectos esenciales del pensamiento del escritor, como se observa en su trabajo a favor de la literatura infantil y juvenil o su dedicación a la observación de la realidad para plasmarla en sus novelas y en su columna 'Á marxe', espacio con miles de seguidores en las que predominaba la proximidad con el lector a través de asuntos cotidianos.

"Fue un deportista, un gran aficionado a la gastronomía, a las motos, a coleccionar trenes, cámaras de fotos... un literato, pero mucho más que literato. Un hombre de la sociedad con muchísimo don de gentes, sumamente afable, un excelente contador de historias que podía estar en la sobremesa hasta las siete de la tarde", recuerda García, lo que le permitía "caer bien a todo el mundo" sin importar que fuese "un empresario, un poeta o un fontanero".

La personalidad de Casares le permitía, así, reforzar la proximidad con la sociedad, "empatizar" y crear al mismo tiempo una relación de cercanía entre los ciudadanos y la lengua gallega.

"PROXIMIDAD" SOCIAL

El notable conocimiento social sobre la figura del homenajeado en estas Letras Gallegas también tiene su influencia en las actividades conmemorativas, dado que se están organizando "más exposiciones que nunca" en los centros y hay "más participantes que nunca" en actividades escolares o iniciativas como 'Carreira das Letras'.

"La proximidad cronológica también ayuda", ha considerado García, dado que su actividad literaria e institucional "fue muy reciente", y "muchos lo recuerdan" por sus conferencias, sus clases en el instituto o como "personaje público" al frente de instituciones y entidades como la Editorial Galaxia o el Consello da Cultura Galega.

Entre las acciones organizadas para celebrar la figura de Casares, destaca el evento central que acogerá el municipio de Xinzo de Limia, con el tradicional plenario abierto de la Real Academia Galega y, posteriormente, el acto institucional con la Xunta de Galicia, la Diputación y el propio Gobierno local, con la presencia del presidente del Ejecutivo gallego, Alberto Núñez Feijóo.

"Se desarrollará en una gran carpa, en la plaza Carlos Casares, y tendrá un tono marcadamente festivo, popular y de exaltación de la lengua, las letras y la figura de Carlos", ha señalado García.

PROGRAMACIÓN

Además, la Xunta ha elaborado un amplio calendario de actividades en colaboración con otras instituciones, entre las que destacan la exposición conmemorativa de la Ciudad de la Cultura, una muestra itinerante de la Fundación Carlos Casares, o una mirada del autor a través de la fotografía, así como lecturas públicas, recitales, o 'roteiros' literarios que recorrerán la geografía vital y literaria del autor.

Las bibliotecas acogerán acciones dirigidas a todo tipo de público, como talleres o cuenta cuentos, y se organizan diversas actividades divulgativas como iniciativas en la red, un ciclo de conferencias y debates por diversos municipios, además de una programación especial en la Radio Galega y la Televisión de Galicia.