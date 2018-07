Vázquez replica que es "mentira" que se enterrasen residuos tóxicos del dragado de Vigo en el vertedero de Areosa

Actualizado 02/05/2009 17:05:49 CET

Afirma que los populares "cuentan tantas mentiras de Sogama que ya se las creen ellos mismos"

FERROL, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario xeral de los socialistas gallegos, Manuel Vázquez, aseguró hoy que es son "mentira, como siempre" las acusaciones del Partido Popular de haber autorizado el enterramiento irregular de 6.495 toneladas de residuos peligrosos procedentes del dragado del Puerto de Vigo en el vertedero de Areosa, en el municipio de Cerceda (A Coruña).

En el acto de conmemoración de los 130 años del Partido Socialista celebrado ante el monolito a Pablo Iglesias en Ferrol, Manuel Vázquez rechazó las acusaciones del Partido Popular. "Todo mentira, ni seis mil toneladas ni una tonelada ni un kilo, como siempre, mentira", subrayó.

"Esta gente cuenta tantas mentiras de Sogama que ya se las creen ellos mismos y es increíble la frialdad con la que mienten", aseveró y añadió que "en Sogama ni un kilo". "Los mismos que dicen esto son los que dijeron lo de Barbanza, lo de A Fervenza, lo de las sillas, lo de los coches, son unos mentirosos, y que les da igual, porque imagínese que le tengo que explicar a toda Galicia que es mentira, pues me da rabia andar explicando que es mentira pero es, sencillamente, falso", afirmó.

JUZGADO

Preguntado sobre la posibilidad de que se pudiese iniciar un proceso judicial por las acusaciones del Partido Popular al respecto, Vázquez dijo que su opción no es "pasarse toda la vida metiéndolos en el juzgado". Así, pidió al PP es "un poco de por favor, que en la política no vale todo, y no se puede mentir así".

"¿Por qué tengo que demostrar yo nada, si es falso?", añadió el secretario xeral del PSdeG y añadió que "en Sogama no hay ni un kilo de eso". "No leen los papeles, no se enteran, pero yo tampoco les tengo que dar clases particulares", concluyó.