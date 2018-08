Vigo se vuelca con Juanes y la celebración de su 46 cumpleaños durante un concierto emblemático en Castrelos

Publicado 09/08/2018 13:56:40 CET

Volvió al escenario en tres ocasiones para corresponder a un público muy entregado y dispuesto a bailar pese a la lluvia intermitente

El auditorio de Castrelos, en Vigo, ha acogido este miércoles el concierto del cantante y músico latino Juanes; una cita en la que los asistentes se volcaron no solo a la hora de cantar y bailar al ritmo de las canciones de este artista internacional, sino también para conmemorar su 46 cumpleaños.

Con todas las entradas vendidas y las gradas del anfiteatro a rebosar, el concierto arrancó con una intro instrumental e imágenes que se enmarcan en su último álbum 'Mis planes son amarte', trabajo que a lo largo de su actuación fue desgranando poco a poco con la interpretación de hasta nueve de sus 12 temas.

No obstante, el colombiano, que sopló las velas (con forma de 46) en una tarta, no se dejó ninguno de sus grandes éxitos por tocar, lo que dejó entrever desde el inicio del concierto, al empezar con 'A Dios le pido'. Tampoco se olvidó de 'Fotografía', 'Nada valgo sin tu amor', 'Es por ti', 'Para tu amor', 'La noche', 'La paga', 'Mala gente', 'Camisa Negra' y 'Me enamora'.

Así, aunque la lluvia acompañó a ratos, no impidió que miles de vigueses, muchos de los cuales ya pudieron verle hace años también en Castrelos, volviesen a renovar su fe en Juanes, quien a su vez no se cansó de darle las gracias a los asistentes por su presencia y su entrega en el concierto y por su apoyo en sus amplios años de carrera.

ENCORE

Tanto así que, tras acabar el 'tracklist', el público exigió que regresase al escenario hasta en tres ocasiones. De esta forma, en el primero de los bises no perdonó una de sus canciones más conocidas, 'Volverte a ver', en la que el público no dudó en encender la linterna del móvil, como antaño se solía hacer con los mecheros, para moverse al ritmo de esta canción adaptada a balada para la ocasión.

A continuación le siguió 'Querida' y finalmente 'La Luz', un tema con el que Castrelos estalló en baile hasta que Juanes y los músicos que le acompañaban finalmente regalaron sus púas y baquetas al público y varios cañones lanzaron confeti hacia el cielo.

Pese a este 'final' apoteósico, los asistentes, muchos de los cuales ondearon banderas de países latinoamericanos, no cesaron en sus aplausos, haciendo que de nuevo regresasen al escenario para tocar en este segundo bis los temas 'Gotas de agua dulce', 'La Tierra' y 'Goodbye for now'.

Tras acabar, la insistencia de los aplausos y voces pidiendo "otra" canción, les hizo volver a salir, para en esta ocasión ofrecer al público una versión de la canción de Héctor Lavoe 'Emborráchame de amor'. Después de interpretar 'Yerbatero', Juanes quiso poner el punto y final con un breve solo de batería, que fue recibido con una gran ovación.

"UN 'HIT' TRAS OTRO"

El alcalde de la ciudad de Vigo, Abel Caballero, no quiso faltar tampoco a esta cita, y unos 10 minutos antes de la hora prevista del inicio del concierto se subió al escenario, desde donde ya auguró que el músico y compositor colombiano iba a ofrecer durante la cita "un 'hit' tras otro, en su mejor concierto".

Acto seguido, recordó que el de Juanes es el penúltimo concierto enmarcado en la programación del 'Vigo en Festas 2018' en Castrelos, del que tan solo falta el concierto de OT este viernes (Aitana, Ana Guerra, Cepeda, Miriam y Roi). Así, en las últimas semanas ya subieron este escenario Little Steven & The Disciples of Soul, Maná, Dorian y Zoé, Morat, Raphael y Lori Meyers.