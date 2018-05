Villares compara las consultas sobre Iglesias y Quinteiro: Preguntar a las bases nunca es una mala solución"

Actualizado 21/05/2018 14:42:49 CET

Cree que la pregunta sobre la diputada está más justificada porque es un motivo que "no es estrictamente personal", como el del chalé de Iglesias

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha destacado que "siempre es positivo" preguntar a las bases de un partido sobre las cuestiones que afectan a la organización, por lo que ha calificado como "buena solución" que Pablo Iglesias e Irene Montero pongan su cargo a disposición de los inscritos de Podemos tras conocerse la compra de una casa en Madrid; al tiempo que ha ligado esta consulta con la que celebrará esta semana En Marea sobre el futuro de Paula Quinteiro.

"Si es positivo formular una consulta, con más razón lo es formular una consulta cuando es sobre algo que no es estrictamente personal y está vinculado a la político", ha indicado, a preguntas de los medios en una rueda de prensa este lunes, Luís Villares en referencia a la consulta a las bases sobre la diputada de En Marea que se vio envuelta en un incidente con la policía a mediados del mes de marzo.

Villares ha destacado que las organizaciones rupturistas llegaron para "dar voz" a las bases y que someter a su juicio las cuestiones que puedan generar "controversia" es "positivo". "Las bases nunca se equivocan. Son ellas las que deberían resolver este conflicto de forma definitiva", ha declarado en relación a la consulta sobre Quinteiro, en la que el sector crítico con la dirección política de En Marea llama a no participar.

"Me parece que ningún sector debe estar por encima del conjunto de las inscritas. La dirección de En Marea sí aceptará el resultado porque para nosotros las bases son quienes más ordenan", ha remarcado el magistrado en excedencia, que ha puntualizado que la dirección del partido instrumental "cumple con su cometido al poner a disposición de las inscritas la oportunidad de ejercer el derecho de opinar" sobre una cuestión "que tiene trascendencia en lo político y lo social del país".

CRÍTICAS POR LA GESTIÓN

En los últimas días han vuelto a producirse críticas a la manera de gestionar el caso de Paula Quinteiro lanzadas por parte de ciertas voces de referencia del espacio rupturista, como el diputado de En Marea y portavoz de Anova, Antón Sánchez, o el regidor herculino, Xulio Ferreiro, quien personificó en Villares lo que entiende como una "mala gestión" del asunto.

Por su parte, este lunes en una entrevista en Televisión de Galicia, Antón Sánchez, como ya había hecho en anteriores ocasiones, defendió que el proceso reglado debía ser un revocatorio en lugar de una consulta interna a los inscritos.

"La gestión de la crisis no depende de una persona sino de órganos colegiados. En Marea no tiene un secretario general que diga: 'Vamos a hacer una consulta'; en En Marea no puede pasar. La decisión la toman órganos colegiados formados por 35 personas que decidieron hacer la consulta", ha apuntado Villares, en referencia al Consello das Mareas, órgano máximo de dirección entre plenarios, donde los afines al portavoz son mayoría.

CONSULTA DE PABLO IGLESIAS

El pasado sábado, a cuatro días de la celebración de la consulta sobre el futuro de Paula Quinteiro que arranca este martes; el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y la portavoz parlamentaria de Unidos Podemos, Irene Montero, anunciaron que pondrán sus cargos a disposición de las bases del partido morado a causa de la polémica generada tras conocerse que compraron una casa en las afueras de Madrid valorada en 600.000 euros.

Para Villares, "lo personal es política" por lo que entiende que Iglesias decida recurrir a las bases. "Cada uno con su dinero puede hacer lo que quiera, siempre y cuando sea lícito", ha apuntado, para luego reconocer que opina que la compra de un chalé por esas cantidades "causa una controversia o una contradicción" por el "discurso anterior" del líder de la formación morada.

En esta línea, ha remarcado que si Iglesias y Montero "consideran una buena solución" poner su cargo a disposición de las bases "pues bien resuelto está", porque , a su juicio, "nunca está mal preguntarle a los demás". "Vinimos a gobernar para la gente y a escuchar a la gente, ¿por qué no en este caso", ha apostillado.

Por su parte, Antón Sánchez dijo en esa misma entrevista en la Televisión de Galicia que la cuestión de Iglesias y Montero entendió que se trata de una decisión de su "vida privada" y añadió que la "conexión con el movimiento en la calle no se define por la casa que tienes".