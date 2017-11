Villares dice que las diferencias en En Marea "no son significativas" y defiende su "sintonía" con los alcaldes

Publicado 19/11/2017 18:13:23 CET

En Marea acusa al PP de usar los presupuestos de la Xunta para "hacer propaganda sin atender a las necesidades" de los gallegos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha asegurado que las diferencias en el seno del partido instrumental "no son significativa", al tiempo que ha defendido la "sintonía" que mantiene con los alcaldes de las 'mareas'.

Villares ha sido entrevistado este domingo en la Cadena Ser, donde ha incidido en que en el proyecto de En Marea "no sobra nadie". "El que busque diferencias tiene que saber que lo fundamental es regenerar el país, y para eso hace falta mucha gente", ha comentado.

El magistrado ha hecho estas declaraciones un día después de su ausencia en un acto de las mareas municipalistas celebrado en Ourense el pasado sábado en el que sí estuvieron los regidores de Santiago, Martiño Noriega, y A Coruña, Xulio Ferreiro; que, a su vez, faltaron en el último plenario del partido instrumental en el que las tesis de Villares se impusieron a las del sector crítico.

Cuestionado sobre su relación con los regidores de las 'mareas'; Villares ha asegurado que "no falta sintonía" con ellos, ya que "todos" comparten "una serie de valores" que son puestos "en común" en el "espacio" de En Marea.

"Nuestras mareas municipalistas tienen mucha más autonomía que un partido político convencional, por eso es normal que tengamos nombres distintos. Todos queremos lo mejor para nuestra ciudadanía, hay un partido que está absolutamente corrompido en las administraciones y compartimos la idea de echarlos", ha indicado.

LA INDEPENDENCIA DE GALICIA, FUERA DE "LA AGENDA"

Para Villares, el hipotético proceso de reforma de la Constitución Española debe ser un "proceso constituyente" en el que se reconozca "el derecho a decidir" de las naciones del Estado, entre ellas Galicia, y su capacidad para "decidir la política social".

"Galicia tiene que ser tratada como nación que es, tiene que ser un reflejo claro de carácter nacional, y hay que permitir un especial competencial que nos permita hacer política sociales para que la gente viva mejor", ha añadido.

No obstante, Villares rechaza defender la independencia de Galicia: "No, eso no está en la agenda de nuestro país, nosotros aspiramos a que se nos reconozca el derecho a tomar decisiones para poder vivir mejor".

EN MAREA CALIFICA LOS PRESUPUESTOS DE "PROPAGANDA"

Asimismo, a través de un comunicado emitido por En Marea este domingo, el partido instrumental ha calificado de "propaganda" la propuesta de presupuestos de la Xunta para 2018 y ha puesto como ejemplo la ejecución de las cuentas del pasado ejercicio, 2016.

Así, apunta que la gestión y ejecución de departamentos como Economía e Industria en "sectores clave" reflejan grados "escandalosamente" bajos.

Y es que, según el partido instrumental, precisamente estas áreas, como innovación o creación de empleo, son algunos de los "objetivos" fijados por el Ejecutivo de Feijóo para el próximo año.

Así las cosas, acusan al PP de preferir "la política de anuncios espectaculares que desvíen la atención de este hecho". "Con 200.000 desempleados en Galicia es muy grave dejar sin ejecutar cuatro de cada diez euros destinados a combatir el paro", concluyen.