Villares rechaza las acusaciones de los críticos por "infundadas"

Actualizado 03/07/2017 13:59:56 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de En Marea, Luís Villares, ha juzgado "infundadas" las acusaciones del sector crítico del Consello das Mareas relativas a la propuesta de ampliación de la coordinadora del partido, al tiempo que ha remarcado que ese "llamamiento" a la integración "no tiene caducidad".

Así lo ha dicho al ser preguntado en rueda de prensa sobre la oposición de los críticos a su propuesta de ampliar la coordinadora de 11 a 15 miembros para incorporar a "todas las sensibilidades", con el argumento de que el plenario es "el único órgano soberano" para realizar cambios en la estructura del partido instrumental.

Al respecto, Villares ha sostenido que esas críticas son "infundadas" porque su intención era que la propuesta de ampliación se llevase al plenario del día 15 para que "decidan todos los inscritos" sobre la inclusión de quienes en su momento "decidieron autoexcluirse".

"Allí quedó bien claro que no se iba a decidir en el Consello una ampliación de la coordinadora", ha asegurado, al tiempo que ha justificado el debate previo en este órgano en la importancia de verificar si existía acuerdo: "No tendría sentido llevar la propuesta en contra de los miembros del Consello das Mareas".

Dicho esto, el portavoz de la formación rupturista ha concluido que, si "la única objeción" a su planteamiento es el foro donde debe aprobarse, podrá "ser acogida". "Sigue en pie", ha enfatizado el magistrado en excedencia.

"VOLUNTAD CLARA DE INTEGRACIÓN"

A renglón seguido, tras hacer hincapié en "la voluntad clara de integración" de la coordinadora que lidera y de "la mayoría" del Consello, ha recordado que el propósito de En Marea es "hacer política para la gente" y "no andar enredados en cosas internas".

"Vinimos a solucionar los problemas de la gente y no nos cansaremos de hacer todas las propuestas que sean necesarias para que todo el mundo se sienta cómodo en el espacio de confluencia", ha proseguido, desde el convencimiento de que En Marea no logrará "seducir" a más colectivos si no actúa con "fraternidad" en sus órganos de dirección.

Al hilo de ello, Villares ha destacado que "el trabajo en clave de unidad popular empieza por el trabajo en clave de unidad interna", que significa "enriquecer el debate" con las aportaciones y los puntos de vista de "todo el mundo" antes de "tomar decisiones".