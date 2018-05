Visto para sentencia el juicio por el asesinato de Tatiana Vázquez en Lugo

Publicado 24/05/2018 17:39:43 CET

LUGO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El juicio por el asesinato de Tatiana Vázquez ha quedado visto para sentencia este jueves, tal y como lo ha señalado la presidenta del tribunal, con jurado (siete mujeres y cuatro hombres, dos de los jurados que actúan como suplentes), María Luisa Sandar.

En las conclusiones elevadas a definitivas, todas las partes mantuvieron lo que ya habían planteado en las provisionales. Así, Fiscalía mantiene su petición de 25 años de prisión por el asesinato de la joven de Castro de Rei, a lo que hay que sumar otros dos años y medio más por malos tratos.

La acusación particular, tras la que están los padres de la víctima, mantienen 25 años y elevan a tres años la pena por malos tratos. La defensa insistió en proclamar la inocencia de su patrocinado.

Al acusado, Ibrahima N., se le permitió la última palabra, antes de dejar visto para sentencia el juicio. Así, usó este turno para reiterar que se siente "indignado con la policía, con la forma de hacer las cosas" y afirmó: "No maté a nadie".

Es la misma actitud que mantuvo, al concluir la vista, y cuando era conducido al furgón de la Guardia Civil que lo ha vuelto a trasladar a la prisión de Bonxe. No volverá a los juzgados hasta que haya veredicto.

NIEGA LA ACUSACIÓN

A preguntas de los periodistas, sobre como había visto el juicio, Ibrahima dijo que "bien, bien" y "más o menos satisfecho". Interpelado sobre lo que no le gustó, incidió en "la policía": "Intentar cambiar las cosas, decir las cosas de una manera que no fue, cosas que no les he contado".

El único acusado en este juicio insistió en que él no "iba a matar a una mujer" a su salida de los juzgados en que recibió el apoyo de una persona. Mientras, su abogado, César Lodos, volvió a insistir en que "no hay una sola prueba" que lo incrimine". "Por muy grande que sea el calzador, tú no puedes meter un pie del 44 en un 35", esgrimió.

"No puedes asegurar que en el recorrido posible (desde la pensión en San Roque en el coche de la víctima hasta Sanfiz) no pudiera aparecer una tercera persona, que subiera al vehículo. No puedes dar por hecho cosas que tienen que ser probadas", ha argumentado.

FAMILIA "DESTROZADA"

Lodos ha reconocido que "hay una familia que está destrozada, que tienen que saber la verdad". "Y nos tenemos que basar en pruebas no en posibilidades", ha apuntado.

También Lodos, cuando se le pregunta por las "contradicciones" del joven senegalés en los distintos interrogatorios, ha apelado a que "es algo cultural que tienen ellos, desconfiar de quien te está preguntando".