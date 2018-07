Los votos en contra de PSdeG, PP y Ourense en Común tumban la moción de censura de Democracia Ourensana

Publicado 05/07/2018 17:37:01 CET

OURENSE, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los votos en contra de PSdeG, PP y Ourense en Común han tumbado la moción de censura propuesta por Democracia Ourensana para sustituir al alcalde de Ourense, el popular Jesús Vázquez Abad.

En el pleno extraordinario celebrado este jueves, el portavoz de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome, ha afirmado en su intervención inicial que el regidor de la urbe gallega es "el peor alcalde de la historia de Ourense y el peor alcalde de España".

Por ello, ha justificado la solicitud de la moción: "Si no cambiamos a este alcalde, ¿a cuál vamos a cambiar?", ha sostenido. Asimismo, Pérez Jácome ha interpretado que tanto PSdeG como Ourense en Común no le quieren "hacer alcalde" porque, si lo hace bien, a su juicio, arrasaría en las siguientes elecciones con 16 concejales.

El líder de Democracia Ourensana le ha propuesto al alcalde de la ciudad dimitir a la vez que él mismo para aprobar los presupuestos. "Si usted dimite, yo dimito y se aprueban los presupuestos, para que no digan que yo quiero echarle para quedarme aquí", le ha dicho a Vázquez Abad.

COMPORTAMIENTO "OBSESIVO Y CAPRICHOSO"

Por su parte, el portavoz de Ourense en Común, Martiño Xosé Vázquez Mato, ha tildado de "obsesivo y caprichoso" el comportamiento de Pérez Jácome en relación a la moción de censura, ya que "dista mucho de una persona que debería liderar la oposición y presentarse como alternativa de gobierno".

En esta misma línea, Vázquez Mato ha declarado que su formación nunca haría alcalde "a una persona que se siente identificada con la base ideológica del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump", que está en contra de los refugiados, de las personas no documentadas y de la igualdad de género, además de "reprimido por el alto comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas". Estas acusaciones fueron rechazadas posteriormente por Jácome.

"Los principios políticos básicos de justicia social, igualdad de género o transparencia no los tiene; usted está en las antípodas de Ourense en Común, por eso nunca lo haremos alcalde", le ha dirigido el líder de Ourense en Común a Pérez Jácome.

Además, Vázquez Mato ha justificado su voto en contra de la moción de censura debido a la escasa colaboración entre su formación y Democracia Ourensana a lo largo de la legislatura a la hora de mostrar su opinión sobre las mociones presentadas y en el trabajo conjunto.

"De cada diez mociones que se presentan a este pleno, ocho coincidimos en la orientación del voto con el PSdeG; cuatro, con DO; y dos, con el PP. De cada diez, una es presentada de forma conjunta entre PSdeG y Ourense en Común. ¿Cuántas mociones has presentado con otra persona que no fueras tú? Cero coma cero algo", le ha espetado a Jácome.

UN PLENO QUE ES "UNA FARSA"

Por su parte, el portavoz del PSdeG, José Ángel Vázquez Barquero, ha asegurado que este pleno extraordinario es "una farsa y una comedia" organizada por el líder de Democracia Ourensana que "solo tiene una finalidad: seguir con el guión" que estableció Jácome "hace muchos años".

Barquero ha opinado que el portavoz de Democracia Ourensana no presentó la moción "para censurar al alcalde", sino "a los grupos de la oposición" y, concretamente, para "censurar" al PSdeG.

"Ese fue el pacto que en su día alcanzaste con Baltar padre (José Luis Baltar, expresidente de la Diputación Provincial), por eso te financió la televisión, no lo olvides nunca, para que fueras el azote del PSdeG", le ha comunicado a Jácome.

"Jácome no nos explica qué quiere hacer con la ciudad, cuál es su programa electoral o sus ejes estratégicos. Hoy, no has explicado absolutamente nada porque no tienes nada que explicar, no tienes propuesta para la ciudad, te dedicas a poner encima de la mesa iniciativas quiméricas inconexas y no se sabe adónde quieres llevar a esta ciudad, aunque yo tengo sospechas", le ha dirigido Barquero a Jácome.

Así, el portavoz socialista ha asegurado que el argumento del líder de Democracia Ourensana es "falaz" y ha criticado la "obsesión e insistencia" de este último en relación a la propuesta de moción de censura tratada en el pleno extraordinario.

"¿Por qué DO plantea este pleno extraordinario sin tener los votos suficientes para llevar adelante esta moción de censura cuando lleva años criticando e insultando y faltando al respeto a todos los grupos políticos de este pleno? El haber tenido puntos de encuentro en algunas situaciones no significa que tengamos que secundar siempre lo que tú planteas", ha resuelto el portavoz socialista.

INVITACIÓN AL DIÁLOGO

Mientras, el portavoz del Partido Popular, José Araujo, ha acusado a Jácome de "buscar en las alcantarillas de la ciudad cómo hacer daño" mientras el grupo de gobierno sigue "avanzando".

Asimismo, ha invitado al líder de Democracia Ourensana a "salir de la alcantarilla permanente en la que está metido y a relajarse" para ayudar a construir "en vez de estar buscando un titular sensacionalista".

"Estamos abiertos a hablar con todos los grupos para el provenir de la ciudad. Entre todos, podemos construir un Ourense mejor. Que se pongan de acuerdo entre ustedes y nos traigan propuestas, porque serán muy bien recibidas", ha concluido José Araujo.