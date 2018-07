Un vuelo 3D sobre Galicia recuerda a Castelao en el Día da Patria

Publicado 25/07/2018 12:56:17 CET

El 'Portal das Palabras' homenajea el discurso pronunciado por el escritor gallego el 25 de julio de 1948 en Buenos Aires (Argentina)

Un portal web de la Real Academia Galega (RAG) en colaboración con la Fundación Barrié celebra este miércoles el 70 aniversario del discurso de Castelao en Buenos Aires, en el Día da Patria de 1948, con la recreación de un vuelo 3D sobre Galicia que evoca las palabras del "emblemático" texto del escritor gallego.

En un comunicado, el ente académico explica que el vuelo se realizará a través de una versión tridimensional de la 'Carta Xeométrica' que Domingo Fontán realizó en la primera mitad del siglo XIX, el "primer mapa hecho en España con mediciones matemáticas".

"Si no abrante d-este día poidéramos voar sobor da nosa terra e percorrela en todas direicións, asistiríamos á maravilla d-unha mañán única; dende as planuras de Lugo, inzadas de bidueiros, até as rías de Ponteedra, oureladas de piñeiraes", versaba el comienzo del discurso de Castelao, baixo o título 'Alba de Groria', pronunciado en el Centro Galego de Buenos Aires.

El 'Portal das Palabras', como se denomina la iniciativa, recuerda que los dos primeros párrafos de 'Alba de Groria', en los que se traza ese vuelo imaginado, "ya habían sido escritos un año antes" y forman parte del primer capítulo del cuarto libro de 'Sempre en Galiza', añadido en la segunda edición del mismo.

Además, señala que ya en el año 1951, el Centro Galego de Buenos Aires quiso homenajear a Castelao en el primer cabo de año de su muerte, con la publicación de la versión original de este discurso y la traducción al castellano de Eduardo Blanco Amor.

En concreto, la institución académica explica que los temas que abordaba el discurso del escritor gallego en la 'Festa de todol-os galegos' de 1948 eran "la comunidad emigrante, el pueblo, la historia y la tradición". Así, "siete décadas después, el texto está considerado todo un referente simbólico para Galicia" y "una de las principales manifestaciones de la oratoria en lengua gallega".

QUÉ ES EL 'PORTAL DAS PALABRAS'

El 'Portal das Palabras' es un proyecto de la Real Academia Española (RAG) y la Fundación Barrié para la "modernización del trabajo lexicográfico" y la "popularización de la lengua gallega", en palabras de la propia Academia.

Así, el trabajo conjunto entre ambas instituciones permitió llevar a cabo las últimas actualizaciones del 'Dicionario' de la RAG, y "han hecho posible un uso más personalizado e interactivo", así como el "desarrollo de aplicaciones" para emplearlo desde teléfonos móviles y tabletas con sistemas iOS y Android.