Xulio Ferreiro critica el rumbo tomado por En Marea: "Algo no se está haciendo bien"

El alcalde de A Coruña considera "nulo" el compromiso demostrado por Beatriz Mato durante sus años en el Gobierno gallego

El alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, se ha mostrado crítico con el rumbo que, a su entender, está tomando En Marea porque cree que se está apostando por una configuración de "partido clásico". "Algo no se está haciendo bien", ha apostillado.

En una entrevista en la Cadena Ser este domingo, el regidor herculino ha opinado que ve un "error" que En Marea esté abandonando "el espíritu de confluencia" con el que fue concebido para "apostar por una línea más tradicional" en su configuración como partido.

Así, ha criticado la forma en que fue elegida la coordinadora del partido instrumental y la decisión de Luís Villares de "romper" con la lista unitaria, vencedora en las elecciones al Consello das Mareas, y cuyo documento político vetaba la posibilidad de que el portavoz parlamentario de En Marea asumiese también la portavocía orgánica de la formación rupturista.

Y es que Ferreiro cree que Villares decidió "apoyarse en dos listas más pequeñas para sacar una mayoría", algo que fue considerado por algunos miembros del Consello das Mareas --entre ellos Iago Martínez de Marea Atlántica-- como un intento de "excluir" a algunas sensibilidades integradas en En Marea de sus órganos de dirección.

No obstante, ha rechazado que el debate interno en la fuerza rupturista se limite a una cuestión de "portavocía" o "puestos concretos", sino que se sitúa en torno a "dos formas de entender el papel que debe ocupar En Marea en el espacio político gallego".

RUPTURA: "ESTÁ MUY LEJOS"

Así, Ferreiro ha opinado que En Marea debe reorientar su rumbo para dar respuesta a personas que se sintieron ilusionadas "en las elecciones municipales de 2015 y que, a lo mejor, se están dejando de sentir interpeladas por estas formas de hacer política".

No obstante, ha señalado que la posibilidad de ruptura en el seno de En Marea "está muy lejos", al tiempo que ha emplazado al plenario del próximo mes de julio para alcanzar "una línea clara que no desoriente". "Hay que buscar una solución porque no tiene sentido construir la organización contra amplios espectros de la sociedad y contra las sensibilidades que están dando más frescura y más ilusión a muchos proyectos municipales y formas de hacer política", ha expresado.

BEATRIZ MATO

Ferreiro también se ha referido a la elección de la actual conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, como presidenta del PP local de A Coruña y la posibilidad de que ésta se convierta en candidata de los populares a la Alcaldía de la ciudad en las elecciones municipales de 2019.

"Es el PP el que tiene que decidir si le parece una buena candidata", ha indicado, para luego criticar el compromiso "nulo" de Mato con la ciudad de A Coruña, tanto en su actual etapa al frente de la Consellería de Medio Ambiente como en su anterior cargo como titular de Traballo.

"Augas de Galicia lleva años sin hacer inversiones en nuestra ciudad, la ría de O Burgo está como está", ha manifestado el primer edil herculino, quien ha recordado que hubo "determinadas cuestiones relacionadas con los cursos de empleo" durante su etapa como conselleira de Traballo que tuvieron una "importante" repercusión en A Coruña "como está teniendo ahora en Ourense".

MUNICIPALIZACIONES

Para Ferreiro, el PP está realizando "una ofensiva clara" contra la "recuperación de servicios para los público" a través de la vía judicial usando la abogacía del Estado para recurrir "sistemáticamente" las municipializaciones y, ahora, con la disposición final de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en la que se impide la subrogación de trabajadores.

Así, ha expresado que esto último provoca "un conflicto claro" para los gobiernos municipales que "deben elegir entre continuar con servicios privatizados o recuperarlos pero sin personal".

En todo ello, Ferreiro ve "una pretensión de externalización y de seguir alimentando una maquinaria empresarial que en muchos casos presta sus servicios correctamente pero que, en otros, -como se está viendo en los procesos judiciales abiertos- son mecanismos de financiación de partidos y de corrupción". "El PP no cree en la gestión pública por una cuestión dogmática", ha apostillado.

PRESUPUESTOS LOCALES

"Cruzo los dedos porque nunca se sabe". Así se ha expresado Ferreiro cuando ha sido preguntado por la aprobación definitiva de los presupuestos municipales del Ayuntamiento de A Coruña. Este lunes serán resueltas las alegaciones presentadas por los grupos de la oposición luego de que los presupuestos presentados por el gobierno local fuesen aprobados inicialmente tras la cuestión de confianza superada por Xulio Ferreiro.

"Si PP y PSOE no eran capaces de ponerse de acuerdo para formar un gobierno alternativo, lo que haría cualquiera que tuviese la ciudad como primera prioridad es dejar gobernar a quien está", ha expresado.