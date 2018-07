La Xunta admite que los áridos de Manmer están mal almacenados y le da otros "dos meses" para cumplir los requisitos

Actualizado 25/11/2011 16:13:24 CET

El BNG cree que las "gestiones" de Escribano pudieron tener "éxito" y el PSdeG afirma que "nunca" vio "tanta manga ancha" con una empresa

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha señalado este viernes que los áridos que la empresa Manmer S.L., propiedad de Fermín Duarte --empresario imputado en la Operación Arena--, tiene almacenados en Cabanas (A Coruña), cerca del río Baa, están mal depositados, como así se constató en una inspección el pasado mes de marzo. Sin embargo, en la última visita, realizada este mes de noviembre, el Gobierno gallego le ha concedido "un plazo de dos meses" para adecuar su espacio de almacenaje a las condiciones requeridas por la Administración autonómica.

Durante su intervención en comisión parlamentaria, el presidente de Augas de Galicia, Francisco Menéndez, ha reconocido que la empresa ha incumplido en diversas ocasiones los requisitos establecidos. En su relato, ha explicado que se abrió un expediente sancionador a la empresa tras comprobar que uno de sus tres centros de acopio en Galicia no tenía autorización, el de Cabanas, lo que motivó una multa de 900 euros por "una infracción leve y legalizable".

Ello motivó que el empresario solicitarse la autorización, que le fue concedida el 30 de marzo de 2011 bajo una serie de condiciones, entre las que se incluía que el material --árido asfáltico reciclado procedente de Holanda-- debía estar bajo cubierta en una zona impermeabilizada antes de dos meses. Sin embargo, el cumplimiento de estas obligaciones no fue vigilado y, hasta el 8 de noviembre --siete meses después--, no se comprobó que la empresa no había cumplido. En este momento, se le concedió un nuevo plazo de "dos meses" para adecuar sus instalaciones.

Tras detallar este procedimiento, ha dejado claro Menéndez que si Manmer SL sigue sin cumplir las condiciones impuestas una vez concluyan estos 60 días "se le revocará la autorización" para el almacenaje. Sin embargo, estas explicaciones no satisficieron al diputado del BNG Fernando Branco Parga, quien ha ironizado con "la tremenda sanción" de 900 euros impuesta y ha criticado que el trato de la Xunta con esta empresa, "que no cumple absolutamente nada", es "exquisito".

"Es normal que se le trate con cariño, que se apueste por estas empresas de I+D+i", ha incidido, con sorna, el nacionalista, para preguntarse "en qué manos" está Galicia vista la actitud de la Xunta. De hecho, ha propuesto, tirando de sarcasmo, que el Gobierno gallego utilice "el erario público" para adoptar las medidas requeridas a la empresa. "Si lo hiciera la Xunta, sería de forma subsidiaria y se le pasaría la factura", ha replicado el presidente de Augas de Galicia para cerrar el debate.

PROCEDIMIENTO "TOTALMENTE NORMAL"

Además, ante las dudas sobre el procedimiento expresadas por el parlamentario nacionalista, Menéndez ha asegurado que el procedimiento se ha hecho "de manera totalmente normal", siguiendo las tramitaciones que están "tasadas".

En cuanto al estado del río Baa, situado a 50 metros del acopio, ha asegurado que "no existe afección", ya que todas estas cuestiones fueron revisadas "cuando salieron en los medios de comunicación".

"¿POR QUÉ NO SE SANCIONA?"

El debate sobre los incumplimientos de esta empresa ha continuado de la mano de la diputada socialista Carmen Gallego en la citada comisión parlamentaria, quien ha recriminado a la Xunta que "no sancione la evidente falta de cooperación con la administración" de Manmer y se ha preguntado por qué el Ayuntamiento de Cabanas, gobernado por el PP, "no le multa" por ocupar suelo rústico sin autorización.

"Todo esto tiene una explicación muy compleja para ustedes, que están teniendo una manga ancha que yo nunca vi en mi vida política", ha asegurado la exconselleira de Pesca, para exigir "aclaraciones" ante el "cachondeo" de esta empresa, cuyo propietario es el principal imputado de una operación en la que también figura el exdiputado popular Javier Escribano, imputado por cohecho y tráfico de influencias.

PRODUCTO "POTENCIALMENTE PELIGROSO"

Después de que Gallego reprochase que se permitiera la entrada de "un residuo sin hacer ningún tipo de análisis", hasta que "posteriormente se comprueba que tiene hidrocarburos aromáticos policíclicos, muy conocidos en Galicia por la catástrofe del Prestige", el secretario xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, Justo de Benito, ha explicado que el material "quedó excluido del régimen de control" porque venía avalado por "el marcado CE".

En todo caso, en febrero de 2010 --entró en Galicia en junio de 2009-- se sometió a un control en el que se detectó la presencia de hidrocarburos. No obstante, como su tasa es "inferior al 0,1 por ciento, no se puede calificar como peligroso", ha destacado, para advertir a renglón seguido de que "la presencia de contaminantes implica un riesgo, dependiendo del uso que se haga del material y de la posibilidad de exposición para el hombre y el medio ambiente".

Así, ha alertado de que "existe un riesgo de afectación" al cauce del río próximo que puede tener efectos "contaminantes" para el medio ambiente y para el ser humano, al que "puede llegar a través de la cadena alimentaria". En cualquier caso, ha señalado que "hasta ahora" no se ha producido "ningún daño", pero ha asegurado que la Xunta "seguirá vigilante".

Por todo ello, según Justo de Benito, la Xunta decidió "paralizar la comercialización del producto con carácter preventivo" desde el mes de febrero de 2010 y, "en base a los principios de cautela", también se firmó una resolución "imponiendo medidas para su almacenamiento" --que no se han cumplido-- y para "su uso en obra". "Pero no es un residuo, es un producto", ha puntualizado.

"NO HAY URGENCIA"

"Ni siquiera consiguieron que se haga bien el almacenaje", ha sentenciado Gallego tras escuchar al alto cargo de la Consellería de Medio Ambiente, convencida de que "habrá que adoptar más medidas" que "un expediente administrativo".

"La Xunta evalúa si hay riesgo ambiental, pero si no lo hay, no hay urgencia", ha respondido Justo de Benito, esgrimiendo "analíticas que demuestran que no existe afección" al medio ambiente. "Si hubiera afección, la actuación no sería la misma", ha garantizado.

Tras escuchar sus explicaciones, el diputado del Bloque ha pedido la palabra para mostrar sus "dudas" de que "ciertas gestiones que están en el juzgado hayan tenido algún éxito". "Me queda la duda", ha finalizado.