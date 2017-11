La Xunta celebra que la Unesco reconozca el valor del Códice Calixtino

Actualizado 01/11/2017 15:54:07 CET

El manuscrito medieval fue robado por el exelectricista de la Catedral y fue necesario investigar un año para dar con él, entre 2011 y 2012

La Xunta de Galicia ha expresado su satisfacción y ha celebrado que la Unesco reconozca "el alto valor y significado" del Códice Calixtino con su inscripción en el registro de la memoria del mundo. "La declaración supone una llamada a continuar trabajando en la conservación de este legado", destaca, a través de un comunicado de prensa.

Después de la recomendación del comité consultivo internacional, el manuscrito medieval que se conserva en el archivo de la Catedral de Santiago pasa a formar parte de esta "prestigiosa y trascendental lista", según la califica la Xunta. No en vano, añade que contiene los testigos documentales "más importantes de la historia de la humanidad".

En julio de 2011 la Policía Nacional confirmó que el Códice Calixtino se encontraba en paradero desconocido. No fue hasta un año después cuando el exelectricista de la Catedral de Santiago fue detenido por su relación con la desaparición.

La Audiencia le condenó a diez años de prisión por hurto, robo continuado y blanqueo de capitales por la sustracción del manuscrito medieval y otros efectos.

Según recuerda la Xunta ahora, la iniciativa para conseguir su inclusión partió de ella, tras asumir la propuesta formulada por el comité internacional de expertos del Camino de Santiago y la elevó al pleno del consejo jacobeo celebrado en Compostela en diciembre de 2015, coincidiendo con la apertura del jubileo de la Misericordia.

Esta posibilidad fue evaluada entonces por el resto de comunidades autónomas y de las instituciones con presencia en este órgano presidido por el ministro de Educación, Cultura e Deporte, Íñigo Méndez de Vigo.

Su departamento, de hecho, fue el responsable de tramitar la candidatura, a través de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales, y de Archivos, Bibliotecas y Museos y, dentro de ella, de la

Subdirección General de los Archivos Estatales, con la colaboración de la Secretaría General de Cultura.

La inscripción del Liber Sancti Iacobi en el registro de la memoria del mundo "pone de manifiesto la afirmación de la Unesco sobre su valor y significación permanente, y evidencia que su relevancia trasciende los límites del tiempo y de la cultura, por lo que debe preservarse para las

generaciones actuales y futuras y ser compartido con todos los pueblos del mundo", subraya la Xunta.

TESTIGO DE LA EUROPA MEDIEVAL

Junto al Códice Calixtino, la Unesco también reconoce las copias medievales que se custodian en bibliotecas y archivos de España y Portugal.

De hecho, el nombre completo de la candidatura fue 'The Codex Calixtinus of Santiago de Compostela Cathedral and other medieval copies of the Liber Sancti Jacobi: The Iberian origins of the Jacobian tradition in Europe', como muestra de la importancia que tuvieron en la Europa medieval todas estas testigos documentales, en las que se recoge la tradición textual alrededor del culto jacobeo y del Camino de Santiago.

El programa Memoria del Mundo es una de las tres iniciativas complementarias de la Unesco con las que busca incrementar la protección y concienciación del patrimonio cultural mundial.

Las otras dos son la Convención para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural del Mundo, a la que está adscrita la Lista del Patrimonio Mundial, y la Convención para la Protección del Patrimonio Intanxible.

Galicia amplía así su catálogo de bienes en estos programas, en los que ya estaban presentes la ciudad histórica de Santiago de Compostela, el Camino Francés, la Muralla de Lugo, la torre de Hércules de A Coruña, el Camino Primitivo y el Camino del Norte, así como los diferentes bienes asociados a los referidos itinerarios jacobeos, como es el caso

de las catedrales de Lugo y de Mondoñedo o el monasterio de Santa María de Sobrado.

VALOR JACOBEO Y UNIVERSAL

Este reconocimiento, que potencia el carácter universal del patrimonio jacobeo, se produce precisamente en plena conmemoración del 30 aniversario de la declaración del Camino de Santiago como primer itinerario cultural europeo.

El Códice Calixtino contribuyó de manera decisiva a afianzar el papel de la ciudad de Santiago de Compostela como meta de los peregrinos que, desde los más remotos lugares de Europa, acudían hasta la tumba del apóstol Santiago.

Los distintos libros que integran este manuscrito iluminado, especialmente el Libro V, definen los fundamentos de la peregrinación y el papel que la Iglesia compostelana, dirigida por el arzobispo Diego Xelmírez, desarrolló en su impulso.

COMPILACIÓN DE CINCO LIBROS

De los cinco libros que componen el Códice Calixtino, el primero es lo de mayor extensión. Recoge contenidos litúrgicos: misas, homilías, sermones, cuantos, bendiciones, procesiones y relatos sobre la Pasión de Santiago el Mayor.

El Libro II recopila los milagros del apóstol en diversos lugares de los caminos, entre ellos el mar. En el Libro III se narra la Traslación del cuerpo del apóstol desde Jerusalén a Iria Flavia y su traslado hasta Santiago de Compostela.

El Libro IV, también llamado Crónica de Turpín, de gran difusión, relata en clave literaria las aventuras de Carlomagno en Hispania. Por último, el Libro V, el más conocido, es una suerte de guía de las rutas jacobeas. En sus páginas se describen los caminos, los santuarios, las

gentes, comidas y costumbres. Contiene recomendaciones y advertencias y describe el aspecto de Santiago de Compostela y su catedral románica en las primeras décadas del siglo XII.