La Xunta multa a Vigo por infracciones en el agua y Caballero esgrime que fue potable "cada segundo los últimos 10 años"

Publicado 02/07/2018 14:29:51 CET

El Gobierno gallego sostiene que el laboratorio municipal expuso a los vecinos a un "riesgo para la salud" que desvincula de la sequía

VIGO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Xunta ha impuesto al Ayuntamiento de Vigo una multa de 21.250 euros por la supuesta comisión de tres infracciones graves y una leve en materia de abastecimiento de agua en los controles del laboratorio municipal. Por su parte, el alcalde, Abel Caballero, ha mantenido que el agua de Vigo ha sido potable "en cada segundo de los últimos 10 años".

El delegado territorial de la Xunta en la ciudad olívica, Ignacio López-Chaves, ha mantenido este lunes que "en los últimos años se ha detectado un reiterado incumplimiento por el Ayuntamiento de la normativa en materia de agua para consumo humano".

A raíz de ello, ha manifestado que el pasado 9 de enero dos inspectores de la Xunta, dentro del programa de vigilancia sanitaria desarrollado por la Administración autonómica, se presentaron en el Consistorio para examinar su actuación en relación con el abastecimiento de agua potable --del grifo-- a la población.

A partir de ahí comprobaron que el laboratorio municipal no está "ni certificado ni acreditado", que las muestras que se tomaron en los grifos "no eran representativas de todo Vigo", y además hallaron "numerosas analíticas de agua no apta para el consumo" en muestras de los años 2016 y 2017 en las zonas de Canido, Areal, Cabral, Beiramar, A Salgueira, Saiáns y el edificio municipal.

"Eran casos de agua no potable que detectó el laboratorio, y no se siguieron los protocolos que exige la normativa cuando se detecta agua no apta para el consumo", ha criticado, explicando que estos protocolos consisten en "confirmar a las 24 horas si continúa esta situación e informar a la autoridad sanitaria". "Ninguna de las dos cosas se hicieron", ha sellado.

A partir de esta situación, que ha remarcado que "supuso exponer a los vecinos a situación de riesgo para la salud" y que ha rechazado que esté vinculada con la sequía, la Xunta ha emitido un expediente sancionador al Ayuntamiento por tres infracciones graves y una leve, contra el que cabe recurso de alzada.

CALIDAD "ÓPTIMA"

Por su parte, Caballero ha defendido que "el agua de Vigo fue siempre potable, en cada segundo de cada minuto, de cada hora, de cada día, de cada semana y de cada mes, de los últimos 10 años". Además, cuestionado por si el gobierno local interpondrá un recurso ante esta sanción, Caballero ha espetado: "¡¿Dónde va eso ya?!".

Acto seguido, ha apuntado que "la pretensión de la Xunta de devaluar el agua de esta ciudad fracasó estrepitosamente" y tuvo que "desistir" porque se dio "cuenta de que el agua de Vigo es una calidad óptima".