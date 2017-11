La Xunta podrá expropiar o cobrar un canon a dueños de viviendas ruinosas

Publicado 09/11/2017 14:31:01 CET

La ley de rehabilitación con la que la Xunta aspira a regenerar y dinamizar cascos históricos y núcleos rurales será sometida de inmediato a exposición pública y prevé la "eliminación de trabas burocráticas y de obstáculos normativos" para actuar en casi 100.000 viviendas ubicadas en zonas degradadas y "sin plan especial o con plan especial obsoleto". También permitirá expropiar o cobrar un canon a dueños de viviendas en estado ruinoso.

Lo han explicado el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, y la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, al término de la reunión del Consello de la Xunta que ha analizado un anteproyecto que, entre otras cuestiones, prevé promover normas de aplicación directa para dar facilidades administrativas, pero también introduce como novedad la declaración de las 'áreas Resurbe', en las que el Ejecutivo autonómico podrá actuar directamente como promotor.

En la presentación de esta norma se había avanzado que permitiría la expropiación de propiedades, pero ahora la Xunta avanza que, en los casos en los que no se pueda expropiar, se podrá cobrar un canon a los propietarios, cuyo objetivo, ha garantizado la conselleira, será "disuasorio, no recaudatorio". De hecho, contemplará bonificaciones para aquellas familias que no puedan rehabilitar por su situación económica.

