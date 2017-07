La Xunta revela "bajas importantes" en las ofertas de empresas a los contratos de autobús

Publicado 26/07/2017 13:40:25 CET

La conselleira ve "incoherente" lo que las federaciones Anetra, Fegabús y Transgacar "trasladan por un lado y lo que hacen por otro"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, ha revelado la existencia de "bajas importantes" en ofertas presentadas por algunas empresas a los 41 contratos correspondientes a más de 570 líneas de autobús de la primera fase del plan de reordenación del transporte de la Xunta.

Según ha avanzado Vázquez este miércoles en Vilanova de Arousa (Pontevedra), a preguntas de los periodistas, el Gobierno gallego prevé adjudicar esta misma jornada en torno a la mitad de esos contratos, mientras analiza si esas bajas son "temerarias" --una baja temeraria es como se denomina a aquella oferta anormalmente baja--.

En declaraciones a los medios de comunicación, la conselleira ha criticado a las empresas que "trasladan por un lado" que algunos de los contratos de la primera fase del plan de reordenación del transporte público de viajeros por carretera son "ruinosos", pero, "por otro lado", presentaron ofertas "a muchos concursos" y lo hicieron con "bajas importantes".

En este sentido, ha incidido en que son estas empresas, algunas de las integradas en las federaciones Anetra, Fegabús y Transgacar, las que "causaron el problema porque renunciaron a prácticamente 600 líneas y pusieron a Galicia en riesgo de que se quedara sin transporte".

La titular de Infraestruturas ha explicado que ahora la administración tiene "que dar audiencia a la baja de adjudicación que presentaron algunas empresas". "Una vez analizadas esas ofertas que presuntamente están en baja temeraria", ha indicado, "se materializarán los siguientes contratos".

Este lunes concluyó el plazo para presentar las ofertas y finalmente fueron 75, 38 de ellas mediante uniones temporales de empresas (UTE). Para la conselleira, una "importante participación" tras la que espera "adjudicar después de un trabajo intenso más de la mitad de los contratos" este miércoles y entre esta jornada y la del jueves "a ver si quedan todos adjudicados para que puedan empezar a funcionar a partir del 8 de agosto".

Ha reiterado que "las prórrogas" que solicitan las tres federaciones mencionadas (en Galicia hay cuatro) son "ilegales porque lo dice un reglamento europeo y la Comisión Europea". Por ello, ha subrayado que el plan se tramita "con garantías jurídicas y como única alternativa viable y legal".

NUEVO MODELO

Tras abordar con el alcalde de Vilanova el plan de transporte de Galicia, la dirigente ha insistido en que este es la "respuesta para garantizar los servicios una vez se hagan efectivas las renuncias", a partir del 8 de agosto.

Ha defendido la implantación de un "nuevo modelo" a través de "nuevas fórmulas" como el transporte de uso compartido entre escolares y vecinos y el transporte a demanda "en periodos no lectivos", para "aprovechar asientos vacíos" pero "quedando intactos los derechos del alumno" y "blindando" sus paradas.

LÍNEA O GROVE-HOSPITAL DO SALNÉS

En cuanto a la localidad que visitaba, ha señalado que "no se verá afectada la línea Santiago-O Grove", puesto que no fue renunciada, pero ha añadido que "sí entra" en la primera fase del plan el servicio que conecta por bus O Grove con el Hospital do Salnés.

Sobre esta línea, ha prometido "mejoras como una parada en Vilanova de Arousa". Ha expuesto que este es "un servicio municipal" y ha dicho que la Xunta, con el nuevo plan, "reforzará ese servicio que es municipal con cinco nuevas expediciones de ida y vuelta en los días de semana, dando cobertura a Cambados, A Illa de Arousa y Vilagarcía y por tanto Vilanova".

También habrá servicios los fines de semana, con dos expediciones los sábados y también expediciones los domingos y festivos, según ha relatado la conselleira, que ha valorado que "se duplicará" el servicio al hospital de O Salnés.

Por otra parte, Ethel Vázquez se ha referido a la solicitud de mancomunidad que le ha comunicado el regidor, sobre la que ha asegurado ser conocedora. "Estamos analizando la vía jurídica para poder materializar esa demanda y esperamos poder encontrarla más pronto que tarde", ha apuntado. Por su parte, el alcalde ha celebrado que "la mejora es importante" en la línea relativa al hospital.