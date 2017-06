Yolanda Díaz apuesta por la "pluralidad" de En Marea: "El resto son fórmulas excluyentes que no ayudan a sumar"

Publicado 03/06/2017 14:47:54 CET

El alcalde de Vimianzo le reprocha sus declaraciones: "No puede ser que un representante (de En Marea) trate de dividir entre buenos y malos"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La diputada de En Marea en el Congreso y hasta este sábado coordinadora de Esquerda Unida, Yolanda Díaz, ha asegurado que "la ciudadanía cree que el cambio político es diverso, plural y versátil". "¿Esto que quiere decir? Pues que quiere a Alberto Garzón, a Eva Solla. Quiere a personas de Anova, a personas de Podemos, a personas sin entidad partidaria: nos quiere colectivamente", ha argumentado la política gallega.

Y es que cree que éste es "el éxito de los caminos": "El resto son fórmulas, quizás excluyentes, que no ayudan a sumar, sino todo lo contrario: quizás a retroceder", ha razonado, en clara alusión a la actual coordinadora de En Marea, encabezada por Luís Villares.

"Nuestra fórmula es la colectividad y la pluralidad, esa cosa maravillosa de incluso hacer intervenciones en las que, a veces, decimos cosas diferentes, pero que son complementarias y que son necesarias para el cambio social", ha explicado la ferrolana, justo antes de hacer hincapié en que EU representa "un imaginario existente", al igual que "Anova, Podemos y muchas personas que no tienen alma partidaria". "Tenemos que construir colectivamente", ha defendido.

Preguntada directamente sobre si se siente decepcionada con la manera en la que la actual coordinadora de En Marea está pilotando el espacio de confluencia, ha asegurado que no. "No, en absoluto. Estamos en un laboratorio de ensayos, y veremos si damos con la fórmula", ha subrayado, para luego indicar que están "en construcción en todos los sitios" y que, por lo tanto, "no hay nada cerrado".

"Mientras, construimos caminamos y avanzamos y, sobre todo, aportamos salidas para la ciudadanía. Lo más relevante es hablar de fuera y no de dentro", ha zanjado.

FORO GALEGO RESPALDA A VILLARES

Por su parte, el alcalde de Vimianzo y miembro del Foro Galego, Manuel Antelo, ha defendido este sábado, en declaraciones a Europa Press, la actual coordinadora de En Marea, encabezada por Luís Villares: "Una dirección política inequívoca y legitimada democráticamente".

"El resto de las cosas interfiere, distorsiona y desvirtúa el proyecto", ha asegurado Antelo, en alusión a las críticas a la actual dirección de En Marea.

"Hay unas decisiones adoptados en los diferentes plenarios de En Marea, concretamente en el plenario de Vigo, de construir un partido político nacional gallego con una dirección fuerte y una territorialización, y en eso hay que trabajar", ha defendido, justo antes de volver a hacer hincapié en la "legitimidad democrática" de la coordinadora.

Así las cosas, entiende que "no se deben cuestionar las legitimidades democráticas, sean como sean los resultados". "Lo mismo que al portavoz", ha apostillado al respecto, justo antes de añadir que "es necesario tener estos órganos" porque un proyecto como En Marea "tiene que buscar la fórmula de transmitir mejor sus ideas". Por ello, el Foro Galego apuesta por "darle continuidad a las decisiones adoptadas".

PIDE LEALTAD A DÍAZ

Cuestionado por las declaraciones de Yolanda Díaz sobre la coordinadora de En Marea, ha hecho hincapié en que "los representantes de En Marea deben ser leales al proyecto [...], y después sus opiniones particulares las deben hacer en los órganos de En Marea y concretarlas".

"Las opiniones generalizadas no son útiles. Cuando se manifiestan opiniones y además no se argumentan son inútiles", ha argumentado Antelo, quien considera que Yolanda Díaz tiene "un papel muy importante como responsable de En Marea en el Congreso". "Creo que hace un trabajo muy bueno y, en ese sentido, es en el que tiene que contribuir al trabajo de En Marea", ha opinado.

"Lógicamente, dando los debates que estime oportunos, pero en los ámbitos en los que los hay que dar", ha matizado, para luego añadir que "no puede ser que un representante trate de dividir entre buenos y malos". "Yo creo que esas experiencias son muy negativas y aquí todos somos buenos, siempre que tengamos intención de compartir y colaborar", ha zanjado.

En concreto, Antelo ha realizado estas declaraciones en la tercera asamblea del Foro Galego, cuyo objetivo es "contribuir" a la "consolidación" de En Marea como un "amplio partido movimiento" basado en la "democracia, la participación individual y el pluralismo".