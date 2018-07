Yolanda Díaz (En Marea) pide elecciones anticipadas

Actualizado 21/12/2015 14:32:28 CET

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La número dos de la candidatura de En Marea por A Coruña y coordinadora nacional de Esquerda Unida, Yolanda Díaz, ha considerado "derrotado" al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y ha juzgado que "está preparando las maletas".

"Voy a pedirle exactamente los mismo: ¡Váyase, conque elecciones, disuelva las cámaras y déjenos respirar!", ha enfatizado Díaz a preguntas de los medios en la rueda de prensa de valoración de resultados que ha hecho este lunes la candidatura de En Marea (en la que se integran Podemos, Anova y Esquerda Unida), que ha irrumpido en el panorama estatal con seis diputados y dos senadores y se ha situado como segunda fuerza política en Galicia.

La todavía parlamentaria de AGE ha subrayado que, al igual que ha dicho en el debate del estado de la autonomía, "la legislatura claro que está agotada", como vería "cualquier persona con sentido común". "No hay ninguna propuesta política, que esto acabe ya, esto es un dolor", ha aseverado Díaz.

Todos los diputados electos han estado este lunes en Santiago de Compostela. Así, preguntado por la situación de gobernabilidad en el Estado, el número uno por A Coruña, Antón Gómez-Reino, ha manifestado que "la lectura es evidente y clara, hay una mayoría social que en el Estado pide cambio" y ha augurado que será una legislatura en la que habrá que "fortalecer dos cuestiones: el diálogo y la democracia".

Yolanda Díaz, por su parte, ha subrayado que el gobierno "no es un objetivo per se", sino "cambiar la realidad de las personas", por lo que ha manifestado que lo "relevante" es ser "capaces de concretar políticas". "No es tener un gobierno, sino cambiar las políticas", ha enfatizado.