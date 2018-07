Yolanda Díaz pide elecciones anticipadas y que Feijóo "se vaya"

Publicado 21/12/2015 15:32:07 CET

Los diputados electos se comprometen a llevar como primeras iniciativas al Congreso la situación de "pobreza" y los sectores productivos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La número dos de la candidatura de En Marea por A Coruña y coordinadora nacional de Esquerda Unida, Yolanda Díaz, ha pedido elecciones anticipadas en Galicia tras considerar "derrotado" al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, al que ha visto que "está preparando las maletas".

"Voy a pedirle exactamente los mismo: ¡Váyase, conque elecciones, disuelva el Parlamento y déjenos respirar!", ha enfatizado Díaz a preguntas de los medios en la rueda de prensa de valoración de resultados que ha hecho este lunes la candidatura de En Marea (en la que se integran Podemos, Anova y Esquerda Unida), que ha irrumpido en el panorama estatal con seis diputados y dos senadores y se ha situado como segunda fuerza política en Galicia.

La todavía parlamentaria de AGE ha subrayado que, al igual que ha dicho en el debate del estado de la autonomía pasado y repetirá en el debate de presupuestos de este martes, "la legislatura claro que está agotada", como vería "cualquier persona con sentido común". "No hay ninguna propuesta política, que esto acabe ya, esto es un dolor", ha aseverado Díaz.

Todos los diputados electos han estado este lunes en Santiago de Compostela. Así, preguntado por la situación de gobernabilidad en el Estado, el número uno por A Coruña, Antón Gómez-Reino, ha manifestado que "la lectura es evidente y clara, hay una mayoría social que en el Estado pide cambio" y ha augurado que será una legislatura en la que habrá que "fortalecer dos cuestiones: el diálogo y la democracia".

Yolanda Díaz, por su parte, ha subrayado que el gobierno "no es un objetivo per se", sino "cambiar la realidad de las personas", por lo que ha manifestado que lo "relevante" es ser "capaces de concretar políticas". "No es tener un gobierno, sino cambiar las políticas", ha enfatizado.

Así las cosas, al igual que ocurrió este domingo electoral, En Marea tiene la mirada puesta ya en las elecciones autonómicas del próximo año, para las que se ha erigido en única "alternativa" al PP, convencidos de que en 2016 podrán arrebatar la Xunta a los populares.

"MEZCLARSE LAS IZQUIERDAS"

"Las izquierdas, o nos mezclamos, o no seremos capaces de cambiar", ha subrayado Díaz, quien al respecto de la apertura de este espacio a otras formaciones políticas, singularmente el BNG, ha dicho que "no se trata de fuerzas políticas, que son sólo herramientas".

En Marea también considera que "no hay que mirar para atrás" en lo que respecta a cuáles habrían sido los resultados de haber confluido también el BNG en esta candidatura, y ha mirado hacia el futuro para volver a proclamar que "esta marea no va a dejar resaca" y se abre el camino de "derrotar" al PP en las autonómicas.

CONTINUIDAD DE LAS MUNICIPALES

De hecho, para la número uno por Pontevedra, Alexandra Fernández, En Marea ha dado "continuidad" al trabajo iniciado en las municipales y ha subrayado que la gente "votó convencida" sin "taparse la nariz". "La gente votó convencida, para seguir avanzando, avanzar para conquistar la Xunta", ha enfatizado.

El cabeza de lista por Lugo, Miguel Anxo Fernán Vello ha vuelto a recordar al candidato del Frente Popular Xerardo Álvarez Gallego que en el 36 se quedó fuera de las Cortes, para dedicarle el hecho "histórico" de que en la provincia de Lugo se haya logrado un diputado fuera de PP y PSOE.

"En Marea no era una fuerza política de resistencia, sino de acción", ha confirmado Fernán Vello al respecto del propio discurso mantenido durante la campaña electoral. Asimismo, ha celebrado la que ha calificado de "la segunda parte de la historia que faltaba", con respecto al 36, y ha enfatizado que "por fin Lugo tiene un diputado nacionalista e internacionalista de izquierdas".

Fundador con Xosé Manuel Beiras de Esquerda Nacionalista, el escritor gallego ha destacado la "inteligencia colectiva, que habló democráticamente y expresó la voluntad de cambio en el Estado español" este domingo electoral.

Por su parte, el número uno por Ourense, David Bruzos, que al igual que el resto de compañeros ha "agradecido" el trabajo de los miembros de la candidatura y de las personas que la han rodeado, ha calificado de "fantásticos y espectaculares" los resultados en su circunscripción, en "el baltarismo perdió un cuarto de los apoyos de hace cuatro y ocho años".

SECTORES PRODUCTIVOS

Ángela Rodríguez ha hecho hincapié en que "uno de los mensajes más importantes es la alegría" que se ha transmitido y ha remarcado que estas elecciones han dejado demostrado que En marea "era la candidatura que más se parecía a este país, a ese 99 por ciento (de población) damnificada" por los "recortes y la pobreza".

Yolanda Díaz y Fernán Vello han hecho hincapié en que En Marea "va a cumplir la promesa" de llevar los sectores productivos y la situación pobreza al Congreso de los Diputados como primeras iniciativas. "Vamos a derrotar la tristeza y el hambre", ha recalcado Yolanda Díaz, quien ha lanzado la necesidad de seguir ahondando en la "confluencia" para las autonómicas como "único" camino.

El senador electo José Manuel García Buitrón ha expresado su "ilusión" por poder representar a la ciudadanía y hacerlo con "un programa innovador, con gente comprometida y vinculada a los movimientos sociales y políticos". Además, ha puesto el objetivo de lograr que la Cámara Alta sea "de representación del país plurinacional".

Por su parte, Vanessa Angustia ha subrayado que En Marea "quiere dignificar" esta cámara y ha subrayado que "ha conseguido demostrar que con se podía romper el bipartidismo". Ha hecho "mención especial" a las mujeres que han salido a votar y ha destacado que tanto entre el grupo del Congreso como entre los elegidos para el Senado hay "paridad".