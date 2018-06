O Son do Camiño arranca este jueves con el plato fuerte de The Killers y al borde del lleno completo

Publicado 27/06/2018 12:11:30 CET

El sábado actuarán en Santiago Lenny Kravitz y Martin Garrix, mientras que el viernes el festival acogerá a los británicos Jamiroquai

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La primera edición del festival O Son do Camiño, programado como antesala del Xacobeo 2021, arrancará este jueves en el Monte do Gozo de Santiago de Compostela con el plato fuerte de The Killers y un tirón de público tan notorio que ya ha colgado de forma anticipada el cartel de 'completo' para dos de sus tres jornadas.

De hecho, ya no hay pases disponibles para asistir a la primera jornada de este festival, que abrirá sus puertas a las 15,30 horas en el Monte do Gozo, con dos escenarios, zonas de descanso y acampada y área de restauración.

El Escenario Galicia será el encargado de arrancar el evento, a las 16,00 horas, con los albaceteños The Niftys, a los que seguirán Bala, Agoraphobia, República, Rufus T. Firefly y el barcelonés Carlos Sadness, que actuará pasada la medianoche.

Por su parte, el Escenario Estrella Galicia acogerá a las 23,00 horas el plato fuerte de esta primera jornada, el concierto de los estadounidenses The Killers. Antes, y desde las 16,30 horas, actuarán Sexy Zebras, Talisco, Triángulo de Amor Bizarro y Franz Ferdinand, previsto para las 20,40 horas. Tras The Killers, cerrará la primera jornada en este escenario el belga Lost Frequencies.

ALGUNAS ENTRADAS PARA EL VIERNES

La jornada del viernes es la única que, por lo de ahora, todavía cuenta con algunos pases para asistir, aunque desde la organización se precisa que se trata de pocas entradas las que aún hay disponibles.

El Escenario Estrella Galicia arrancará este segundo día de O Son do Camiño con los gallegos Malandrómeda --a las 16,40 horas--, a los que seguirán The Gift --18,00 horas--, Residente --19,20 horas-- y Two Door Cinema Club --21,15 horas--. Poco antes de las 23,30 horas será el turno de los británicos Jamiroquai, tras los que cerrará este escenario el DJ Don Diablo.

Por el Escenario Galicia pasarán a lo largo de esa tarde True Mountains, Furious Monkey House, PLYA, L.A., Toundra y La M.O.D.A., que cerrará los conciertos entre la 1,00 y las 2,00 horas de la madrugada.

LENNY KAVITZ Y MARTIN GARRIX

Sin embargo, si hay una jornada especialmente esperada en O Son do Camiño es la del sábado, día 30, en el que actuarán en el Monte do Gozo nombres como Lenny Kravitz o Martin Garrix.

El día, con entradas totalmente vendidas, arrancará a las 16,00 horas en el Escenario Galicia con la actuación de los gallegos Terbutalina, a los que seguirán Eladio y los Seres Queridos, Arce, Morgan, León Benavente y C. Tangana, que cerrará este escenario en el festival a partir de la 1,00 horas.

El Escenario Estrella Galicia, por su parte, arrancará a las 16,40 horas con Maneskin y acogerá también las actuaciones de The Last Internationale --18,00 horas--, Novedades Carminha --19,25 horas-- y Mando Diao --21,10 horas--. A las 23,30 horas comenzará el concierto del estadounidense Lenny Kravitz, que dará paso, sobre las 2,00 horas, al del DJ neerlandés Martin Garrix.

ÉXITO DE PÚBLICO

La primera edición de O Son do Camiño ha supuesto un éxito de público que ha sorprendido incluso a sus organizadores. No en vano, agotó sus primeros 20.000 abonos de tres días en menos de dos horas, 11.000 de ellos en 40 minutos, y generó grandes esperas virtuales para hacerse con uno de los pases. Dos de las tres jornadas del evento colgaron también pronto el cartel de 'sold out'.

Así, los efectos del evento se han dejado notar también en la ciudad, cuyos establecimientos hoteleros se encuentran con una ocupación alta, y en los transportes a Santiago, para los que casi no quedan billetes.

Para facilitar el aparcamiento de los asistentes, la organización ha habilitado el Estadio de San Lázaro desde el jueves hasta el domingo para que los festivaleros puedan dejar allí sus vehículos. Desde este lugar y desde la estación de tren de Santiago habrá buses lanzadera cada 20 minutos al Monte do Gozo.