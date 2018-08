Unas 320 personas han sido atendidas por la Oficina Insular de Vivienda Social de Menorca

Publicado 20/07/2018 15:09:36 CET

MENORCA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unas 114 unidades familiares de Menorca, que representan un total de 320 personas, han sido atendidas por la Oficina Insular de Vivienda Social abierta el pasado 13 de febrero, según ha informado este viernes la consellera insular de Servicios Generales, Participación Ciudadana y Vivienda, Cristina Gómez.

Del total de personas atendidas, 107 son menores de edad y prácticamente el 76 por ciento son de origen español. Asimismo, destaca que el 74 por ciento de las personas y familias viven en régimen de alquiler y el 48 por ciento tiene hijos, en la mayoría de los casos, menores de edad a su cargo.

"Los datos nos muestran la necesidad de llevar a cabo nuevas políticas de vivienda. No se trata tan sólo de hacer promociones de pisos de alquiler social asequibles, sino que se trata también de la puesta en marcha de servicio como la atención y el acompañamiento a las personas que no pueden hacer frente al pago de sus viviendas, a las que se encuentran en una situación de desahucio o que no encuentran una casa para vivir", ha dicho Gómez,

En relación a los municipios, el 65 por ciento de las personas atendidas son de Mahón y Es Castell, siendo Alaior el municipio con menos demanda.

Las tipologías de demandas de información que han recibido más solicitudes por parte de los usuarios hacen referencia a la búsqueda de vivienda y a la mediación de conflictos, seguido de información general, ayudas social y demandas de desahucio.