Armengol pide a Prohens que influya en Casado en favor de Baleares

Prohens: "Si no pueden aprobar ni los presupuestos ni el techo de gasto, convoquen elecciones"

PALMA DE MALLORCA, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha pedido a la portavoz del PP en el Parlament, Margalida Prohens, que ahora que está en la Ejecutiva de su formación a nivel nacional influya en el nuevo presidente del PP, Pablo Casado, en favor de los ciudadanos de Baleares. La popular le ha recriminado, por su parte, sus mensajes contradictorios.

En este sentido, Prohens le ha dicho que "gustosa" le trasladaría un mensaje a Casado de su parte "si supiera cuál es" pero, tal como ha recalcado, "se ve que no la entiendo ni yo ni nadie; no sé si flexibilizar el déficit es bueno o si el presupuesto ahora es bueno o no".

"Dicen tantos mensajes contradictorios que no sé qué decirle al señor Casado", ha dicho Prohens para luego añadir que "si no pueden aprobar ni los presupuestos ni el techo de gasto, convoquen elecciones" porque es "el camino más corto".