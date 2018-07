Armengol se reúne este martes con Ábalos para abordar la entrada en vigor del descuento del 75%

Publicado 02/07/2018 16:51:38 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, se reunirá este martes con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, para abordar la entrada en vigor del descuento del 75 por ciento para residentes en el transporte con la Península.

En esta reunión, que tendrá lugar en la sede del Ministerio a las 12.30 horas, también participará el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.

Los dos gobiernos autonómicos han exigido al Gobierno central que no tarde seis meses en elaborar un Real Decreto sino que el descuento pueda entrar en vigor cuanto antes.

El ministro informó el pasado miércoles de que el descuento -que también afecta a las ciudades de Ceuta y Melilla- se retrasaría al menos seis meses. Lo hizo en respuesta a la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas, y atribuyó el retraso en la aplicación a los Presupuestos porque "no facilitan la implementación inmediata de esta cuestión".

"No me pida que esté el 1 de julio porque me pide cometer prevaricación nada más llegar", contestó entonces el ministro a la diputada canaria.

Según el ministro, para aprobar un Real Decreto existen unos plazos para la audiencia pública, informe de los restantes departamentos ministeriales, informe del Consejo de Estado, aprobación del Consejo de Ministros e informe de las Comunidades Autónomas afectadas; trámites que "en el menor de los casos" tienen una duración de medio año. Con todo, señaló que el decreto está redactado.

El pasado viernes, el Consejo de Ministros autorizó tramitar vía Real Decreto la aplicación del descuento del 75 por ciento en billetes de barco o avión para viajar a la Península, con el objetivo de su aprobación con carácter de urgencia para agilizar su puesta en marcha y que su entrada en vigor sea inmediata.

De esta forma se busca agilizar su aplicación, que había sido introducida por el Gobierno anterior mediante una enmienda transaccional a los Presupuestos. Ábalos anunció esta decisión a Armengol en una conversación telefónica, según indicó la portavoz del Govern balear, Pilar Costa.