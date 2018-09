El artista Grip Face realiza un mural "evolutivo" en el aparcamiento de Marquès de la Sènia

Publicado 01/09/2018 14:27:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El artista de arte urbano Grip Face ha realizado esta semana un mural "evolutivo" en el aparcamiento de Marqès de la Sènia.

Según ha explicado este sábado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, el objetivo de este mural es "humanizar estos espacios" y "mejorar la imagen" de algunos aparcamientos municipales (SMAP).

Se trata de la segunda y última intervención de arte urbano que se realizan en algunos SMAP, después de que el artista Joan Aguiló finalizase un muro artístico en el aparcamiento de Comtat del Rosselló.

Asimismo, el regidor de Movilidad, Joan Ferrer, ha señalado que estas intervenciones tratan de "promocionar el arte urbano como una forma de expresión artística".

La ilustración de Grip Face, que estará lista de aquí a diez días, se titula 'The indoor obstacles between the past and the present seen from the outside' y plantea un mural "evolutivo" en varias cápsulas. "Los obstáculos interiores que realizan una galopada de formas y pseudoabstracciones conservan con máscaras actuales lo que el artista refleja en este momento", ha apuntado Grip.