La asociación El defensor del paciente critica que no se dé una cita médica a una persona que no facilita su teléfono

Publicado 31/07/2018 12:22:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La asociación El defensor del paciente ha criticado este martes que no se dé una cita a una prueba médica en Baleares a "un paciente con patología grave" porque éste "no quiere dar su teléfono de contacto" y ofrece un mail y su domicilio como contacto.

Según relata esta entidad, "se niegan en redondo a darle la cita" al entender que les debería facilitar "el teléfono de un vecino o de un bar" para darle la cita y, por ello, critican "el problema contra la intimidad que supone tal petición". "Es ridículo que no le den cita por carta o por email y, sin embargo, se la quieran dar al vecino que nada le importa la salud de este paciente", declaran.

Por ello, El defensor del paciente pide a la presidenta del Govern, Francina Armengol, y a la consellera de Salud, Patricia Gómez, que se dé la cita "de inmediato" puesto que, "si no se puede hacer la prueba por capricho administrativo e imperativo, serán responsables de la situación que se produzca al paciente al no tener las pruebas para ser valoradas por el médico". "Esperamos cordura, respeto y sobre todo actuación lógica si algún paciente no quiere o no puede tener teléfono", concluye la asociación.