El Ayuntamiento apuesta por un Sant Sebastià 2019 más "inclusivo y multidisciplinar"

Publicado 17/07/2018 13:33:13 CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento ha presentado este martes las novedades acerca de la celebración de la festividad de Sant Sebastià para 2019 que será más "inclusivo y multidisciplinar" y con "conciertos en espacios poco convencionales". La programación será confeccionada por Rata Cultura Expandida, que tiene adjudicado el contrato de asesoría por 12.800 euros.

Según han informado en rueda de prensa la regidora de Participación Ciudadana y Coordinación Territorial, Eva Frade, y el gestor musical Miquel Ferrer Serra de Gayeta, desde ahora hasta el próximo mes de enero las tareas de Rata Cultura Expandida, se centrarán en organizar y mejorar al máximo "las novedades" que aseguran que habrá en las próximas fiestas.

Cabe resaltar que Rata Cultura Expandida organiza por segundo año consecutivo las fiestas de Sant Sebastià, y que todavía queda por definir cuál será el presupuesto final de la Revetla.

Algunas de estas tareas, enumera Ferrer, son mejorar la coherencia musical en las plazas, difundir las convocatorias municipales para que se "presenten más ofertas de grupos locales y nacionales que despuntan", evitar que se repitan artistas de otros años, tener en cuenta las preferencias musicales de los ciudadanos de Palma, proponer actividades hacia otras disciplinas artísticas como teatro, danza, circo y garantizar la calidad de la sonorización y la iluminación de los acontecimientos.

Además, Ferrer ha destacado "las novedades" que traerá el próximo Sant Sebastià, entre ellas "impulsar el proceso participativo y conseguir una mayor implicación de la ciudadanía en la verbena", ya que se ampliarán las mesas informativas en los diferentes distritos de la ciudad y con reuniones abiertas con entidades y profesionales del sector, así como realizar una campaña de comunicación específica para impulsar todo el proyecto y hacer unas 400 encuestas online y en la calle para que los ciudadanos decidan, por ejemplo, qué grupos quieren ver actuar.

También ha explicado que la verbena será más "inclusiva", pues "la fiesta más popular de la ciudad no puede dejar de lado aquellas personas que tienen alguna discapacidad". Con este objetivo, se prevé que la programación incluya propuestas como conciertos para personas sordas donde se trabajará con vibraciones musicales, espectáculos de luces y ritmos o la interpretación en lengua de signos de algunas canciones. Así, explica Ferrer, "se conseguirá que la música no solo se escuche sino que se sienta".

Otra novedad que ha destacado Ferrer es que buscan unas "fiestas más cercanas y que acerquen la cultura a espacios poco convencionales", y con este objetivo prevén incluir otras disciplinas además de la música (danza, circo, teatro, música, etc.) con espectáculos en espacios no convencionales bajo el título 'Zona Restringida'. Con esta programación, explica, "se complementará el cartel con propuestas más íntimas y experimentales", ocupando "espacios no convencionales" como unas oficinas municipales, un aparcamiento, una habitación de un hotel o una escuela municipal.

Por su parte, Frade ha explicado la importancia de la asesoría musical, destacando que les ayuda "a que la Revetla incorpore cambios innovadores que hacen que sea más grande, más amable, más enriquecedora para todos y mejore las fiestas patronales", y, además, ha agradecido la labor que el año pasado hizo Tomeu Canyelles como asesor musical.

Frade también ha dicho que "este año la fiesta serán cuatro días, ya que incorpora el día 21 como festivo y eso permitirá ofrecer mucho más que una noche de música".