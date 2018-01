Biel Barceló decide continuar como diputado de MÉS per Mallorca

Publicado 22/01/2018 13:36:04 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ex vicepresidente y ex conseller de Innovación, Investigación y Turismo, Biel Barceló, ha decidido continuar como diputado de MÉS per Mallorca hasta final de legislatura, después de haber reflexionado, tras su dimisión, sobre si dejaba o no su escaño en el Parlament.

Según han informado fuentes del partido a Europa Press, Barceló asume esta nueva etapa con el objetivo de continuar con su compromiso con els 'Acords pel Canvi' "desde otra perspectiva".

El diputado explicó en diciembre que seguiría en su escaño durante, al menos, el debate de los Presupuestos de las comunidad autónoma y que, después abriría "un periodo de reflexión" aunque ya avanzó que, como mínimo, seguiría como militante de base del partido.

Barceló dejó su cargo como vicepresidente y conseller a raíz de la polémica surgida por un viaje a Punta Cana con los gastos pagados que suponía el incumplimiento de los códigos éticos de su partido y del propio Govern.

El diputado aseguró que "ha habido una gran presión y un gran desgaste" y sostuvo que la decisión la tomó tras analizar que "no había calibrado" el alcance de su viaje y que, "tal y como estaban las cosas lo mejor para el proyecto político del partido y del Govern era que dimitiera".

En su lugar, MÉS per Mallorca propuso, no sin ciertas dificultades, a Bel Busquets como nueva vicepresidenta y consellera de Innovación, Investigación y Turismo.