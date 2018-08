Busquets presenta una app para verificar la legalidad del alquiler turístico y hace públicos los registros oficiales

Actualizado 20/07/2018 17:23:11 CET

PALMA DE MALLORCA, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta y consellera de Innovación, Investigación y Turismo, Bel Busquets, ha presentado este viernes una nueva app que permite a los turistas verificar si la oferta del alquiler turístico es legal o no, así como la publicación del registro oficial de toda la oferta turística reglada por la Conselleria, disponible en la página web de la Dirección General de Turismo.

"La app ya está disponible en Google Play y Apple Store como un verificador de la oferta de alojamientos turísticos, no aparecen los precios de dichos alojamientos pero sí hay información sobre la vivienda para verificar qué alojamientos están censados en la Conselleria de Turismo y si una vivienda no está en la app es que no es legal", ha explicado Busquets en rueda de prensa.

La aplicación, que está disponible en catalán, castellano, alemán e inglés y ha sido desarrollada por la Fundación Bit, cuenta ya con 14.147 viviendas registradas y se actualiza de manera automática, ya que los datos que llegan a la Conselleria se incluyen de manera instantánea en el sistema de la app.

Asimismo, Busquets ha segurado que tanto la publicación de los registros oficiales de la Conselleria como la creación de dicha app "son una protección para los consumidores porque podrán estar seguros de que han contratado un alojamiento que cumple todos los requisitos marcados por la normativa vigente, evitando todos los riesgos que comporta la oferta no reglada".

El encuentro ha contado con la participación del director general de Turismo, Antoni Sansó; el gerente de la Fundación Bit, Biel Frontera, y el jefe de servicio de Ordenación Turística, Félix Schmidle, quienes han hecho una demostración en la que han explicado cómo funciona la app.